Un bebelus de trei zile a fost pus intr-o cutie si abandonat intr-o casa parasita

In comuna Morunglav, judetul Olt, a fost gasit un bebelus de doar trei zile intr-o cutie de carton, intr-o casa abandonata.

Dupa ce autoritatile au sesizat ca bebelusul se afla in viata, imbracat si invelit cu o patura, l-au transportat de urgenta la spital, potrivit digi24.ro.

Mama acestuia, o femeie in varsta de 40 de ani, a fost identificata, iar oamenii legii spun ca se fac cercetari in acest caz, sub atentia unui prim-procuror.