Localitatea Dabuleni, judetul Dolj, are toate caracteristicile pentru a deveni prima zona de desert din Romania, iar agricultorii sunt pregatiti sa renunte la culturile clasice si vor sa le inlocuiasca cu maslini, kiwi si curmale.

Draghici Iulian, cercetator din Statiunea Dabuleni a vorbit in cadrul unui interviu despre schimbarile pe care le fac localnicii, incepand cu introducerea noilor culturi.

"Au fost introduse cateva specii. Una dintre ele este kiwi. Aici o alta specie introdusa, maslinul. Dupa cum vedeti, majoritatea necesita protejare pe timpul iernii, contra gerului si a rozatoarelor. Maslinul a avut o crestere foarte buna, la anul speram sa avem productie", potrivit sport.ro.

Ceea ce ii ingrijoareaza cel mai mult pe agricultorii din zona este lipsa precipitatiilor. Conform specialistilor, in partea de sud a tarii, precipitatiile au fost cu 30 de litri pe metrul patrat mai putine decat in perioada normala. Au fost inregistrate, de asemenea, temperaturi cuprinse intre 2 si 3 grade fata de media normala a sezonului. Peste 100.000 de hectare din sudul tarii au fost transformate in desert.