Un tanar de 25 de ani din Botosani a fost impuscat si gasit intr-o balta de sange la marginea unei paduri, iar faptasul este de negasit.

Tanarul de 25 de ani se afla impreuna cu un prieten pe un fond de vanatoare din Botosani in momentul cand a fost impuscat accidental cu un foc de arma. Incidentul a avut loc joi seara in padurea de la Oneaga, comuna Cristesti. In timp ce se plimba cu prietenul sau la marginea padurii, barbatul in varsta de 25 de ani a auzit un foc de arma si mai apoi a simtit o durere intepatoare in zona omoplatului, potrivit adevarul.ro.

La scurt timp dupa accident, acesta a cazut la pamant, sangerand abundent. In urmatoarele momente a fost chemata o ambulanta. Ulterior medicii au reusit sa ii opreasca sangerarea si l-au transportat de urgenta la spital pentru a-i scoate glontul din umar. Autoritatile au pornit o ancheta pentru a afla cum s-a petrecut incidentul si cine a tras in padurea de la Oneaga.