Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" este dotat cu toate kit-urile necesare diagnosticarii rapide a infectiei cu coronavirus.



"In prezent, Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" este dotat cu toate kit-urile necesare diagnosticarii rapide a infectiilor de acest tip", informeaza Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis presei, potrivit Agerpres.

Ministerul precizeaza ca se pastreaza masurile stabilite in aeroporturi, cat si pentru unitatile medicale sanitare desemnate pentru preluarea si tratarea eventualelor cazuri.

Specialistii afirma ca mortalitatea asociata infectiilor cu coronavirus este sub 2%.

"Astazi, la sediul Ministerului Sanatatii, a avut loc o noua intalnire a Comitetului interministerial pentru monitorizarea si managementul potentialelor infectii cu noul coronavirus, format din specialisti. S-a discutat despre stadiul situatiei la nivel mondial a infectiilor cu coronavirus. Specialistii in boli infectioase si microbiologie au explicat ca, desi numarul cazurilor de infectii cu coronavirus confirmate sunt in crestere deoarece a crescut si capacitatea de diagnosticare, mortalitatea a scazut sub 2%", se arata in comunicat.

In prezent, in Romania nu s-a confirmat niciun caz de infectie cu coronavirus, mai precizeaza Ministerul Sanatatii.