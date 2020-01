Pentru unele persoane, timpul petrecut in masina este suficient astfel incat sa o poata considera a doua casa. Ca urmare, pentru a-ti crea confortul pe care il ai si in locuinta, trebuie sa ai grija ca masina sa fie in permanenta curata, ordonata si ingrijita. Acest lucru nu este greu de realizat daca te ghidezi dupa urmatoarele sfaturi.

1. Nu transforma masina in spatiu de depozitare

Cu cat aduni mai multe obiecte inutile in masina, cu atat mai dezordonata va parea. Ai grija ca mereu sa duci din masina obiectele de care nu ai nevoie si sa ai in ea numai obiectele de sezon. Spre exemplu, nu ar trebui sa plimbi in portbagaj patinele de gheata, daca esti in sezonul de vara, sau sa pastrezi toata iarna patura de picnic pe bancheta din spate. Daca ai grija de aceste mici amanunte, vei vedea ca vei avea o masina ordonata fara prea mare efort din partea ta.

2. Foloseste organizatoarele de interior

Daca mentii ordinea in masina, din start interiorul masinii va fi mai curat. In plus, iti va fi mult mai usor sa folosesti fiecare lucru in parte daca acesta este la locului lui si e usor accesibil.



Asaza ochelarii de soare in locul special destinat pentru ei;



Tine actele masinii bine organizate, astfel incat atunci cand ai nevoie sa nu cauti dupa ele prin toata masina;



Pastreaza in torpedou numai obiectele de care ai nevoie, cum ar fi un carnetel cu pix, incarcator auto sau CD-uri cu muzica.



Foloseste organizatoarele de portbagaj care te ajuta sa eficientizezi la maximum spatiul respectiv. Mai mult, cu ajutor acestora, lucrurile pe care le transporti vor fi fixate pe locul lor.



3. Apeleaza la produsele special create pentru protectie

Exista tavite de portbagaj universale sau create special pentru un anumit model de masina, cum ar fi tavita de portbagaj pentru Audi A4 B8. Oricum ar fi, este esential sa protejezi tapiteria portbagajului, cu atat mai mult cu cat stii ca transporti obiecte ce ar putea sa o deterioreze. Aceeasi situatie este valabila si pentru mocheta din interiorul masinii. Nici nu ar trebui sa concepi sa conduci o masina care nu are covorase de interior. Acestea sunt extrem de importante, asa ca protejeaza mocheta masinii de murdarie si umezeala.

Citeste si: Ce sa faci cand ti se strica masina?

4. Spala masina constant

Stim ca acest obicei necesita timp si bani, insa nu este chiar un capat de tara ca macar o data pe luna sa duci masina la spalatorie. In acest fel, protejezi atat interiorul, cat si exteriorul masinii. Prin spalari regulate indepartezi de pe caroserie orice factor ar putea sa atace vopseaua. In ceea ce priveste timpul si suma investite pentru aceasta actiune, putem spune ca sunt chiar modeste, comparativ cu ceea ce semnifica o revopsire integrala a masinii. In cazul in care vopseaua a fost atacata de particulele de praf sau de grindina, inghet sau canicula, costul si timpul alocate unei vopsiri sunt considerabil mai mari.

5. Actioneaza pe moment

Daca ai scapat pe tapiteria scaunului un strop de cafea si daca ai sters imediat cum s-a intamplat acest lucru, sansele ca tapiteria sa ramana patata se reduc considerabil. De aceea este bine sa ai mereu in masina o solutie pentru curatat tapiteria, servetele umede si uscate si o laveta.

6. Fii atent la actiunile tale

Ai grija, pe cat posibil, sa eviti sa consumi alimente ce pot pata tapiteria masinii. Acelasi lucru este valabil si pentru bauturi. Petele de cafea sau de suc se curata extrem de greu de pe scaunul masinii sau raman lipicioase, devenind o adevarata atractie pentru murdarie. Cu toate acestea, petele se mai pot curata, spre deosebire de arsura de tigara. In cazul in care fumezi in masina si ai ars tapiteria scaunului, nu mai ai cum sa o repari. De asemenea, mirosul de tutun se impregneaza in masina si in timp nu mai poate fi eliminat.

7. Nu lasa murdaria sa se adune

Pastreaza mereu cate o punga in care sa pui gunoaiele si du-o la tomberon imediat cum te-ai dat jos din masina. In acest fel nu vei aduna pet-uri si ambalaje si nu vei crea impresia de masina neingrijita.

Citeste si: Femeie salvata dupa ce mai multi trecatori ridica masina sub care era

Dupa cum observi, o masina curata si ingrijita nu necesita foarte mult efort din partea ta. Ai grija ca obiectele sa fie asezate la locul lor si foloseste-te cu incredere de toate produsele special create pentru asta. Astfel, vei vedea cat de placut este sa iti petreci timpul intr-o masina ordonata si organizata!