Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, l-a criticat dur pe artistul Tudor Gheorghe, dupa sustinerea spectacolului intitulat "Degeaba 30", care a fost difuzat si la televizor, iar premiera lui a fost facuta la Sala Palatului.

"Bai Tudor Gheorghe, ia fii atent aici: cat ai fi fost tu de talentat in muzica si versuri! Primul meu coleg de banca, Cristian Herbei si alti 1000 de oameni nu au murit pentru ca tu sa-i dai cu zdranga zdranga la mandolina spunand ca a fost degeaba!

Bai talent: nu-ti e rusine la senectute sa spui ca e totuna sa iei, cand ai chef, avionul spre Paris, cu statul la coada 4 zile pentru 25 de l de benzina? Bai nenicule! E totuna sa vezi banane doar in filme americane sau sa cumperi la orice ora din zi sau noapte la colt de strada? Johnny Mandolina, e acelasi lucru sa stai iarna la 10°C sau sa te lafai in Bali? Nu ti-e rusine ca de la inaltimea talentului cu care te-a inzestrat Dumnezeu sa bagi minciuna ca 'a fost degeaba' in mintea oamenior care au facut, prin sudoarea fruntii lor, tara asta sa stea la masa cu Germania, Franta si Spania in loc sa faca plecaciuni dictatorilor din Congo si Coreea de Nord?

Mizerabile rapsod: daca nu era omorat ca un vierme idolul tau, Ceausescu, eu si mii de ROMANI ca mine, care au luat calea pribegiei de tineri, ar fi murit fara sa-si revada fratii si parintii, si tu spui ca degeaba au trecut 30 de ani? Cine esti tu, ma, sa-ti permiti sa dai sentinte despre ce au realizat, in 30 de ani, romanii? Da, pentru tine degeaba! Nu ai inteles ca lumea evolueaza si respira fericire, nu plenare PCR! N-o mai lungesc ca e degeaba cu tine, si iti spun atat: sa-ti fie rusine, canalie talentata! Sa-ti fie rusine nici macar pentru ca ti-ai batut joc de eforturile a 20 de milioane de oameni! Ci pentru ca, la batranete, ti-ai batut joc de ce-ai facut o viata intreaga, ti-ai batut joc de talentul unic pe care l-ai primit de la Natura, ti-ai batut joc de o tara si oamenii ei, pe care nu cred ca ai sa-i intelegi vreodata!

Pune-te, ma, in genunchi in fata copiilor acestei tari si cere-le iertare!", a scris pe Facebook Daniel Funeriu.