Barbatul in varsta de 50 de ani si femeia de 43 de ani au fost transferati la Spitalul " Sfantul Spiridon" din Iasi fiindca amandoi s-au ales cu arsuri pe jumatate din corp.

Barbatul in varsta de 50 de ani care si-a ars iubita a fost trasnferat la Iasi. O echipa de la Terapie Intensiva Mobila a ajuns la fata locului si au dus pacientul pana la mijlocului drumului dintre cele doua judete, Iasi si Botosani, de unde a fost preluat de un alt echipaj cu medici si dus la Spitalul "Sfantul Spiridon".

"Barbatul de 50 de ani a suferit arsura prin flacara deschisa pe 51% din suprafata corporala. Are arsuri in zona capului, pe caile aeriene superioare, pe torace si pe membrele superioare. Este internat in Clinica de Chirurgie Plastica si Reparatorie a Spitalului Sfantul Spiridon", a declarat Diana Cimpoesu, purtator de cuvant al Spitalului "Sfantul Spiridon" Iasi.

De asemenea, si femeia in varsta de 43 de ani a fost transferata la spital cu arsuri in zona capului, pe caile aeriene superioare, pe torace si maini, dar si pe coapse, potrivit mediafax.ro.

Flacarile s-au extins asupra barbatului si in camera in care a avut loc incidentul, distrugand unele bunuri materiale.