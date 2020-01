Cum ar arata locuintele noastre fara acele mici finetouch-uri pe care le punem asupra tuturor lucrurilor care ne inconjoara? Probabil anost si neinteresant. Stim, insa, ca iti place sa pui pasiune in amenajarea interioara a casei tale, asa ca ti-am pregatit mai jos cele mai importante elemente de design care vor transforma orice apartament intr-o oaza de confort. Poti incepe lista de cumparaturi cu articolele de mai jos.



Covoare

Chiar daca ai putea crede ca fara un covor poti face mai simplu curatenie, intretinerea casei tale se poate face foarte usor si cand asezi in fiecare camera cate un covor. Unde mai pui ca poti reduce cu mult si cheltuielile cu incalzirea apartamentului daca folosesti covoare si nu calci direct pe parchet sau pe gresie. Covoarele au un impact rapid si sigur asupra aspectului unei incaperi, de aceea ar trebui sa le alegi cu atentie. Daca pentru dormitor sunt mai indicate covoarele pufoase, eventual cele care imita blanita, in culori mai deschise, pentru sufragerie ar trebui sa alegi nuante inchise si un material care rezista la traficul intens. Desigur, pentru hol ar trebui sa optezi pentru traverse cu fire foarte scurte, care se pot aspira sau scutura fara prea mare efort, in vreme ce in baie ar trebui sa asezi covorase absorbante, eventual din fire lungi si moi.

Perdele

Chiar daca variantele clasice au disparut de cativa ani din trenduri, perdelele nu ar trebui sa lipseasca din nicio incapere a casei tale, cu exceptia baii. In 2020 se poarta perdele lungi pana in pamant, din voal colorat, eventual cu mici cusaturi in partea de jos sau de mijloc, care amintesc de casutele din povesti. Li se asorteaza foarte bine un set de draperii din catifea sau dintr-un material greu, prin care lumina soarelui nu poate trece, daca esti genul de persoana care prefera sa doarma pana tarziu in weekend.

Adu natura in casa ta!

Ghivece cu flori colorate sau cu frunze carnoase, ornamente realizate din crengi de copaci, imagini cu peisaje sau animale in mediul lor natural, pietre sau scoici, toate te vor ajuta sa te deconectezi mai usor dupa o zi plina. Ba chiar, daca vei decide sa iti cresti propriile plante aromatice in bucatarie, vei avea la discretie rozmarin, busuioc sau oregano pentru cele mai gustoase mancaruri.

Culorile pamantii, cele din gamele verde sau albastru si griul sunt binevenite intr-o locuinta in care s-au adunat mai multi iubitori de natura. Incearca si tu amenajarea apartamentului intr-un stil care aminteste de un spatiu natural si vei observa cum ti se schimba starea de spirit in mai bine, de la o zi la alta.

Surse de lumina

Indiferent de cat de bine sau cat de precar este luminata locuinta ta in mod natural, vei avea nevoie sa te gandesti si la o investitie pentru corpuri de iluminat care iti vor face casa mai primitoare. Si nu ne referim la lustre sau la aplice, ci la spoturi, instalatii si veioze asezate strategic, peste tot. Acestea sunt excelente pentru a scoate in evidenta punctele forte ale locuintei tale, asa ca alege becuri economice cu lumina calda si bucura-te de un confort vizual asa cum nu ai mai avut acasa.

Acestea au fost ideile noastre de design interior pe care le poti aplica si tu, daca vrei sa creezi un spatiu in care sa te poti destinde. Tu ce trucuri de amenajari interioare ai aplicat in casa ta?