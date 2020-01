Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a spus miercuri seara ca "este garantat" ca nu vor fi inchise spitale publice dupa modificarea Legii sanatatii si a punctat ca in mandatul sau urmareste continuarea proiectelor privind construirea unor spitale regionale si renovarea rapida a spitalelor existente.



"Absolut. Este garantat (ca nu se vor inchide spitale publice n.r.) este garantat si prin programul PNL. (...) Marele challenge al acestui mandat este de a continua acele proiecte mari de infrastructura, acele spitale regionale, si de a renova rapid spitalele existente, deoarece aceste spitale noi vor fi gata undeva prin 2027, iar pana atunci trebuie sa aducem solutii", a declarat Victor Costache, la B1 Tv, potrivit Agerpres.

Ministrul a mentionat ca nu are sens acuzatia ca se vor inchide spitale publice prin ducerea unor pacienti critici in spitale private, deoarece atunci cand un pacient sufera un infarct nu alege unitatea sanitara, ci merge la cea mai apropiata unitate.

"Evident nu are sens, atunci cand faceti un infarct nu alegeti unde sa mergeti, veti fi dus catre unitatea sanitara care este de garda in ziua respectiva. Sa luam Bucurestiul, in fiecare zi este de garda alt centru de infarct, care sunt supraaglomerate si, consultandu-ne cu profesionistii din sistem, aducerea inca a unuia, doua sau trei centre pentru circuitul de infarct nu poate fi decat benefica. Problema si mai mare este la nivel national, unde sunt judete intregi fara centre de infarct.. Modificarea legislativa nu poate decat sa deschida dezvoltarea de noi centre", a explicat Victor Costache.

Ministrul a mentionat ca noile modificari legislative ar urma sa intre in vigoare in 2-3 saptamani.

Pacientii care vor merge la spitalele private in cadrul programelor nationale "actiuni prioritare" ale Ministerului Sanatatii (de exemplu: accidentul vascular cerebral acut, ATI, infarctul miocardic acut) nu vor trebui sa plateasca, a afirmat miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Sanatatii, Victor Costache.

Potrivit acestuia, spitalele private care vor sa se inscrie in aceste programe, dupa adoptarea ordonantei care va modifica Legea Sanatatii, trebuie sa isi asume eventualele pierderi pe care le pot inregistra cu bolnavii primiti.

"Aceste actiuni prioritare au o anumita particularitate. Se deconteaza numai echipamentele si materialele sanitare", a sustinut Costache.

Victor Costache a precizat ca nu va fi schimbat parcursul medical al pacientului dupa adoptarea ordonantei de modificare a Legii Sanatatii.