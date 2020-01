Luna februarie se anunta intensa din punct de vedere astral pentru zodiile precum berbec, taur si gemeni. Horoscopul dezvaluie pentru aceste zodii oportunitatile, provocarile sau semnele de care avem nevoie de la Univers.

BERBEC

In luna februarie exista sanse mari sa iti imbunatatesti relatiile cu oamenii din jurul tau, iar un plus in viata amoroasa il constituie participarea la diferite evenimente sociale. Pentru o excelenta interactiune in cuplu, e bine sa continui sa flirtezi cu partenerul tau la fel ca la inceput pentru a mentine atractia reciproca, iar daca esti singur, nu ezita sa te faci aobservat de catre persoanele care te intereseaza. In cazul in care esti deja implicat intr-o relatie, acorda o mai mare atentie egoului fiindca poti crea momente neplacute din cauza lui, iar daca esti singur, nu lasa pe oricine sa iti patrunda in suflet.

TAUR

In aceasta perioada este posibil sa ai parte de momente sensibile in care sa te simti vulnerabil, dar nu lasa acest lucru sa afecteze relatia in care te afli. Comunicarea joaca un rol foarte important intr-o astfel de perioada, deci nu ezita sa vorbesti cu partenerul de viata ori de cate ori te simti nesigur de dragostea pe care ti-o ofera. Daca esti singur, incearca sa faci tot posibilul sa te apropii de persoana pe care o indragesti, fiindca ai toate mijloacele astrale necesare pentru a o cuceri, potrivit antena3.ro

GEMENI

Februarie este luna in care simti ca dragostea pluteste in aer, iar sarmul tau cucereste toate persoanele care se afla in jurul tau. Daca esti implicat intr-o relatie este necesar sa marturisesti toate sentimentele pe care le ai fata de partenerul de cuplu. Daca esti singur, ai sansa sa interactionezi cu persoane care iti trezesc interesul, in schimb trebuie sa alegi cu atentie oamenii pe care vrei sa ii lasi sa patrunda in viata ta. Nu te lasa purtat de val! Fii constient de optiunile pe care le ai!