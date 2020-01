Conform unui sondaj realizat de World Vision Romania, 40% dintre copii nu ar vorbi cu parintii daca ar fi martorii sau victimele unui abuz sexual, chiar daca multi dintre au prieteni care au fost in astfel de situatii.

World Vision Romania a realizat un sondaj online adresat copiilor cu varste cuprinse intre 8 si 18 ani, unde s-a inregistrat un numar impresionant de 1.594 persoane active, cei mai multi fiind elevi de liceu. In cadrul acestui proiect au fost adresate diferite intrebari din care s-a constat faptul ca noua generatie nu cunoaste toate formele de abuz sexual, fapt care duce la deficienta furnizarii informatiilor pentru reclamarea acestor actiuni. In multe cazuri intalnite, copiii se prezinta reticenti in discutiile purtate cu parintii, politia sau autoritatile de la Protectia Copilului.

Un grup de 12 adolescenti din Consiliul Consultativ al Copiilor, care reprezinta vocea intregii comunitati de 14.000 de elevi sprijiniti de catre Fundatia World Vision Romania, au realizat sondajul online care a durat din decembrie 2019 pana in ianuarie 2020. Cei care au participat la sondaj au venit preponderent din judete precum Dolj, Valcea, Vaslui, Cluj, Iasi, Buzau si Ialomita, potrivit mediafax.ro.

Majoritatea elevilor nu cunosc formele de abuz sexual si astfel s-a sesizat faptul ca patru din cinci copiilor nu realizeaza faptul ca simpla mimare a unui act sexual, fara ca aceasta sa aiba loc, inregistreaza o forma de abuz.

"70% dintre minorii chestionati nu stiu ca atunci cand abuzatorul se dezbraca (partial sau total) in fata lor este tot o forma de abuz sexual", conform World Vision Romania.

Citeste si: Patru copii au fost lasati desculti si dezbracati in mijlocul iernii

Multi minori isi iau informatiile necesare despre abuzurile sexuale din mediul online. O treime dintre acestia apeleaza la informatiile de pe internet, inclusiv de pe site-urile pornografice si doar 1 din 7 din surse precum TV, publicatii tiparite sau radio.

Sondajul aminteste ca doar 1 din 2 copii, care au participat la proiect, ar suna direct la politie si doar 20% ar suna la Protectia Copilului. Restul de 40% au afirmat faptul ca in cazul unui abuz sexual nu ar discuta despre acest subiect cu parintii.

Directorul executiv World Vision Romania, Mihaela Nabar, sustine ca aceasta situatie alarmanta trebuie scoasa in evidenta in spatiul public cat mai repede posibil.