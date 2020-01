O eleva in varsta de 13 ani de la un liceu din Craiova a fost umilita si agresata fizic de catre colegii sai, iar dupa ce au sesizat cazul de bullying, autoritatile au deschis o ancheta.

Victima in varsta de 13 ani si cele doua agresoare invata la licee de prestigiu din Craiova. Momentele in care fata este batjocorita au aparut pe retelele de socializare, cei care au filmat fiind alti colegi care nu au facut decat sa incurajeze actiunile violente. Eleva a fost pusa sa stea in genunchi si mai apoi lovita de catre o colega pozitionata in fata acesteia. Parintii victimei nu au dorit sa depuna plangere, iar ceilalti au fost sanctionati cu un avertisment, potrivit adevarul.ro.

Cazurile de bullying sunt din ce in ce mai frecvente in scolile si liceele din Romania, iar copiii manifesta scene de violenta inca de la varste foarte fragede.

Conform statisticilor efectuate de catre specialisti, comportamentele de acest gen provin de la jocurile care promoveaza violenta, problemele din familie si neglijenta parintilor.