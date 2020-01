Social • 29 Ianuarie 2020 • 15:02 15:02 Lectura de 3 minute

Una dintre situatiile in care niciun sofer nu-si doreste sa se afle este atunci cand masina se strica neasteptat. Cum legile lui Murphy se aplica universal, masina se va strica ori in timpul unei vacante, ori cand trebuie sa ajungi urgent undeva, ori cand asta era ultima cheltuiala de care mai aveai nevoie. Ce este insa de facut atunci cand acest lucru se intampla? Vezi mai jos care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmezi daca te afli in aceasta situatie.



1. Opreste masina In cazul in care problema se iveste in timp ce conduci, primul lucru pe care trebuie sa il faci este sa opresti masina in conditii de siguranta. Trebuie sa franezi incet, fara miscari bruste si sa te indrepti in afara drumului.

Daca esti pe autostrada, poti opri masina pe banda de urgenta. Mare atentie insa cand schimbi banda de mers si cand incetinesti. Deoarece pe autostrada masinile circula cu viteza mare, trebuie sa te asiguri ca aceste doua manevre sunt semnalizate celorlalti soferi prin apasarea butonului de avarie.



Daca esti pe un drum national sau in oras, incearca sa opresti masina intr-o zona in care incurci cat mai putin sau deloc circulatia. 2. Asigura vizibilitatea masinii Acest aspect este extrem de important, mai ales daca te afli pe autostrada sau pe un drum national.

Masina trebuie sa fie in afara drumului pe care se circula, cu triunghiul rosu de avertizare in spatele ei la distanta regulamentara si cu luminile de avarie pornite.



Odata semnalizata masina corespunzator, trebuie sa suni dupa ajutor. In cazul in care nu vorbim despre o pana, care este printre putinele probleme ce pot fi rezolvate pe loc chiar de tine, cel mai bine este sa apelezi la un profesionist. Chiar daca ai identificat problema, este recomandat sa nu incerci sa o repari singur, deoarece fara aparatura si experienta poti face mai mult rau decat bine.

Circuli des cu masina, atat in orase cat si in afara lor iar autoturismul tau este trecut de prima tinerete? In cazul acesta sa inchei un contract cu o firma ce acorda asistenta rutiera poate fi o idee extraordinara.



Altfel, cel mai bine este sa ai mereu in telefon numerele firmelor care se ocupa cu asistenta rutiera si tractari auto. In acest fel, masina va fi transportata de profesionisti catre cel mai apropiat service auto. Acolo mecanicii vor reusi sa identifice cauza defectiunii. Unele service-uri ofera masini pentru perioada in care autoturismul personal se afla in service. Astfel, nu te simti presat sa repari urgent masina, fiind obligat sa faci compromisuri financiare in ceea ce priveste costurile pieselor de care ai nevoie. Avand masina de schimb poti cauta linistit piesa necesara in magazinele online. De asemenea, gasesti piese din dezmembrari auto aici, originale sau universale, noi sau la mana a doua. Mai exista insa si situatii in care cei de la asistenta rutiera reusesc sa reparte masina la fata locului, astfel incat sa iti poti continua drumul in siguranta. Cum trebuie sa astepti? Normele de siguranta spun ca nu trebuie sa astepti in spatele masinii sau pe langa ea.

Daca masina se afla pe sosea si nu a putut fi mutata in afara ei, cel mai bine este sa stai cat mai departe de ea.



Poarta vesta reflectorizanta.



Varianta cea mai sigura este insa sa astepti in masina pana primesti ajutor. Paza buna trece primejdia rea Cum o defectiune poate sa apara oricand, sunt cateva masuri de siguranta pe care le poti lua pentru a evita o astfel de situatie. Daca mergi regulat cu masina la service si nu sari nicio revizie, sansele ca o defectiune sa apara neasteptat scad considerabil. Totodata, verificarea masinii inainte de a pleca la drum este o metoda buna de a preveni situatiile neplacute.

Pe de alta parte, sa ai in masina un kit de urgente poate sa faca diferenta atunci cand astepti sa soseasca ajutorul. Kitul trebuie sa contina cablu de telefon, cablu de incarcare a bateriei, ceva de mancare si apa potabila, o patura si un set extra de manusi, caciula si fular. Ca urmare, sa stii exact ce ai de facut atunci cand te lovesti de o situatie neplacuta si neprevazuta precum stricarea masinii, poate fi un sentiment reconfortant. Pana la urma, tot ceea ce conteaza este ca intreg evenimentul sa se incheie cu un final fericit, in care masina ajunge in siguranta la service si calatorii la fel, la destinatie.

