Pentru ca trendurile in moda se schimba in fiecare an, partial sau total, sigur esti curioasa sa afli ce se mai poarta. In articolul care urmeaza iti prezentam care sunt culorile pe care le poti alege pentru vestimentatie in 2020 si cum poti combina armonios printurile, pentru un look impecabil, indiferent daca vorbim despre rochii, pantaloni sau bluze de dama

Albastru

Daca in 2019, culoarea vedeta pentru haine a fost coraiul, anul 2020 aduce in atentia iubitorilor de moda nuantele inchise de albastru. Astfel, in special in sezonul de toamna-iarna, poti purta obiecte vestimentare in nuante reci de albastru, fie ca alegi un palton lung, o palarie din fetru sau un pulover calduros. Specialistii afirma ca hainele in nuante de albastru inchis pot fi combinate si cu articole bleu, asa ca nu ezita sa alegi o pereche de pantaloni albastru deschis, in combinatie cu un palton albastru inchis. Vei obtine o tinuta cool si moderna, pentru orice moment al zilei!

Rosu

De la costume si bluze, pana la pantofi si geci, specialistii in moda ne sfatuiesc ca anul 2020 sa fie invaluit in nuante de rosu. Astfel, este recomandat sa nu asociezi aceasta culoare seducatoare doar cu sezonul rece sau cu tinutele de Craciun. In functie de preferinte si de carnatie, poti opta pentru rosu tomata, rosu caramiziu sau rosu carmin, pe care sa le combini cu succes atat in tinutele de zi, cat si in cele de seara.

In egala masura, poti construi o tinuta din piese in acelasi ton de rosu - palton si rochie, bluza si pantaloni, fusta, pulover, dresuri si pantofi. Fiindca rosul este o nuanta magnetica, poti alege piese vestimentare cat mai simple, fara franjuri sau suprapuneri. Daca nu esti incantata de ideea purtarii unei tinute rosii din cap pana in picioare, alege un singur articol care sa te puna in evidenta, precum o rochie lunga sau o fusta cu volane sau un singur accesoriu rosu - esarfa sau geanta.

Galben

Si galbenul este vedeta anului 2020 in vestimentatie, de aceea nu trebuie sa uiti de achizitionarea unor piese vestimentare cool si moderne. Un pulover galben se potriveste de minune cu o fusta neagra din piele, cu cizme verzi si o geanta in aceeasi nuanta puternica de galben. Nu vei mai avea nevoie decat de o pereche de dresuri, pentru a crea o tinuta ideala de primavara sau toamna.

Violet

Chiar daca violetul este mai dificil de purtat in vestimentatie, pentru ca este o culoare puternica, ce atrage atentia, nici in 2020 nu iese din recomandarile specialistilor. Pentru a fi sigura ca nu vei da gres, combina violet cu albastru marin, maro deschis sau ivoire. Nu se recomanda sa te imbraci toata in violet, de la pantaloni si bluza, pana la pantofi si geanta, insa poti alege o rochie mov de catifea, care sa te scoata in evidenta atat la job, cat si la o petrecere.

Portocaliu

Pentru o persoana vesela si plina de viata, hainele portocalii nu trebuie sa lipseasca din garderoba, in special in sezonul cald. Hainele in nuante de portocaliu se pot combina cu articole vestimentare in culori alaturate, de galben sau rosu sau cu verde si mov, pentru un look indraznet. In plus, daca jobul iti permite un dress code casual sau smart casual, poti purta portocaliu in doze mici si in combinatii mai putin puternice.

Maro

Datorita versatilitatii oferite de maro, aceasta nuanta poate fi asortata usor atat cu negru si alb, cat si cu gri, galben sau rosu. Nuantele de maro se asorteaza usor si cu cele de albastru intens! Pentru a obtine o tinuta potrivita pentru birou sau o iesire in oras, poti alege o pereche de pantaloni albastri si o bluza maro, alaturi de o pereche de botine nude. Tinutele de toamna pot include cat mai multe nuante de maro, atat pentru incaltaminte, cat si pentru imbracaminte.

Verde

Culoarea anului 2020 este si verdele, care nu se demodeaza niciodata, deoarece se asorteaza cu orice culoare a pielii sau a parului. O rochie verde nu trece neobservata, indiferent de anotimp, asa ca trebuie sa ai cel putin un model care sa-ti puna in evidenta silueta. Daca vara poti asorta o rochie verde cu accesorii nude sau bej, pe timp de iarna poti alege negru pentru pantofi sau genti. Nu omite nici combinatiile de verde cu auriu sau argintiu, un simbol al elegantei si al luxului in vestimentatie.

Roz pal

Rozul pal se poarta in 2020 in combinatii inedite! Daca vrei sa stii cum poti purta roz la birou, alege un sacou, alatori de pantaloni culottes, pentru un look modern. Totodata, poti opta pentru o fusta conica roz pal, care poate fi asortata cu un top negru sau alb, pentru o combinatie sigura.

In 2020, nu mai este la moda printul de leopard, ci carourile, dungile, inscriptiile si printurile florale si etnice, prezente atat pe haine, cat si pe accesorii. Aceste printuri pot fi combinate in mod simplu sau extravagant. Poarta un sacou in carouri alaturi de o pereche de pantaloni negri sau cu o pereche de pantaloni cu dungi, care te vor scoate din anonimat.