Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat, pentru postul B1 TV, ca preturile la energie electrica si la gaze naturale nu se vor scumpi.



Anuntul acestuia vine dupa ce PSD a acuzat Guvernul Orban ca, odata ce a abrogat mare parte din OUG114, preturile la energia electrica si gaze naturale nu se vor scumpi.

"Nu a crescut nici pretul la energie electrica, nici la gaze naturale. Practic, noi am reusit sa punem lucrurile pe fagasul normal. Am abrogat acea OUG 114 cu privire la domeniul de energie, iar perioada tranzitorie pe care am folosit-o e 1 iulie pentru gazele naturale si 31 decembrie pentru energia electrica. De ce asa? Ca sa nu avem o problema de fluctuatie de pret pe aceasta perioada de iarna, iar celor care spun ca dupa 1 iulie va creste pretul la gaze le spun ca se insala.

E exclus, dupa parerea mea, ca de la 1 iulie sa creasca pretul la gaze naturale, in conditiile in care Romania acum are cele mai mari stocuri de gaze naturale in depozite. Iarna, ele vor fi scoase, dar peste 1,5 miliarde de metri cubi de gaze vor ramane in depozite. Asta inseamna ca vor trebui scoase vara. Daca nu, costul lor va creste din cauza taxei de inmagazinare care va trebui iar platita pentru anul urmator. Piata va fi inundata de gaze. Asta inseamna oferta mai mare, deci pretul la gaze naturale nu va creste, ba chiar cred ca va scadea", a explicat Virgil Popescu, pentru B1 TV.