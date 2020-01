Presedintele Klaus Iohannis sustine ca lipsa unei educatii de calitate devine o amenintare pentru dezvoltarea Romaniei pe termen lung.

"Educatia este unul dintre pilonii pe care ii consider fundamentali pentru dezvoltarea tarii noastre pe termen lung si, de aceea, ma bucur sa lansam aici, la Palatul Cotroceni, cele patru documente de politica publica elaborate de catre expertii Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Aceste documente pe care le punem acum in discutie publica sunt valoroase tocmai pentru ca sunt bazate pe realitatile romanesti, dar si pe identificarea de exemple de buna practica din mediul international", a spus presedintele.

"Cele patru domenii acoperite in aceste documente, respectiv cariera didactica, managementul scolar, echitatea si educatia timpurie, sunt cruciale pentru transformarea in bine a invatamantului din Romania. Rezultatele PISA, publicate in urma cu mai putin de doua luni, reprezinta unul dintre argumentele de netagaduit pentru urgenta solutiilor rapide si temeinice. Lipsa unei educatii de calitate, care sa fie accesibila pentru toti copiii din tara noastra, devine o amenintare pentru dezvoltarea Romaniei pe termen lung", a declarat Klaus Iohannis.

"Un prim exemplu este educatia profesionala, ajunsa in urma cu doar un deceniu in pragul desfiintarii complete. In prezent, ca urmare a modernizarii economiei romanesti si a importantei crescute a muncii calificate, invatamantul profesional, si mai ales cel dual, reprezinta o importanta sansa pentru mii de tineri romani. O alta hiba a invatamantului romanesc este lipsa sectorului educational dedicat meseriilor cu nivel inalt de calificare. Educatia profesionala este inca la noi asociata cu terminarea studiilor dupa 11 clase", a mai spus Iohannis, potrivit digi24.ro.