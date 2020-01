Primarul General al Capitalei a mentionat ca energia termica nu poate fi oprita din cauza unui "domn de la ELCEN care considera ca Primaria Capitalei nu mai are altceva de achitat decat termoficarea"

"Vom face toate platile, cu prioritate pentru transportul public in comun, pentru termoficare, pentru spitale, dar aceste pisici negre aratate public din partea ELCEN, institutie in subordinea Ministerului Economiei, nu fac altceva decat sa-i sperie pe cetateni. Ei cu asta se ocupa. Este infrastructura critica energia termica, nu poate fi oprita ca decide un domn de la ELCEN si care considera ca Primaria Capitalei nu mai are altceva de achitat decat termoficarea. Bineinteles ca e o prioritate si e o urgenta, dar in masura in care fondurile ne-au fost de fiecare data in ultimul an si jumatate taiate de la Ministerul Finantelor, fireste ca au fost si dificultati in plata anumitor facturi", a declarat marti Gabriela Firea ca raspuns la avertizarile din partea companiei ELCEN cu privire la furnizarea caldurii si apei calde.

"Am fost intotdeauna buni platnici, pana in momentele in care guvernele ne-au taiat cota aferenta Municipiului Bucuresti si atunci au fost anumite probleme de alocare de fonduri (...), trebuie sa se manifeste intelegere. Solicitarea a fost, spre exemplu, in anumite discutii, sa le alocam lunar 200 de milioane de lei. Cum am putea sa alocam peste 200 de milioane de lei, sume atat de mari in aceasta perioada de varf de sezon, cata vreme Primaria Capitalei primeste ca si cota defalcata 200 si ceva de milioane de lei? Inseamna ca toti banii care se primesc de la Ministerul de Finante trebuie sa-i alocam doar pentru domeniul termiei. Nu se poate asa ceva", a adaugat edilul.

"Intr-adevar, sunt niste datorii. (...) In Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bucuresti-Ilfov sunt parte Primaria Municipiului Bucuresti si cele 40 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Ilfov, adica comune si orase. Sunt trasee care au fost stabilite de catre asociatie. STB si-a rupt din inima aproape 200 de autobuze, dar erau necesare pentru a prelua calatorii din judetul Ilfov. In cadrul asocierii, 90% din factura e achitata de catre Municipiul Bucuresti, 10% de comunele si orasele din judetul Ilfov. Procentul ne dezavantajeaza, pentru ca greul il poarta in continuare municipiul Bucuresti si am discutat cu domnii primari sa reevaluam acest procent, sa mergem catre un corect 25% si suntem pe cale sa ajungem la aceasta situatie. Oricum, e in avantajul Ilfovului si dezavantajul financiar al Bucurestiului si da, sunt niste datorii, dar am inteles ca exista promisiunea ca se vor face aceste plati", a precizat Firea, potrivit antena3.ro.