Adiministratia Nationale de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare cod galben de nisnsori si intensificari ale vantului in 26 de judete ale tarii.

"In intervalul mentionat, la munte treptat vor predomina ninsorile, iar vantul va prezenta intensificari, indeosebi in zona inalta, cu rafale ce vor depasi 80-100 km/h, viscolind ninsoarea, spulberand zapada si determinand scaderea vizibilitatii.

Cantitatile de precipitatii vor depasi local 15-20 l/mp, iar in Muntii Apuseni,in grupele vestice ale Carpatilor Meridionali si in nordul Carpatilor Orientali, peste 25 l/mp, astfel incat se va depune strat nou de zapada, local mai consistent.

Precipitatii, in general moderate cantitativ, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, vor fi si in Maramures si in nord-estul Transilvaniei. Izolat vor fi depuneri de polei. Temporar vantul va avea intensificari si in restul teritoriului, cu rafale de 50-60 km/h", potrivit site-ului oficial ANM.