Pe parcursul iernii, ne petrecem majoritatea timpului acasa, la caldura, asa ca ne dorim ca atmosfera din locuinta noastra sa fie cat mai confortabila, calduroasa si relaxanta.



Sezonul rece devine mai placut atunci cand ai un spatiu in care sa te deconectezi, acoperit cu o patura calduroasa, langa o cana cu ceai, citind o carte buna si bucurandu-te de mirosul unei lumanari parfumate cu aroma de scortisoara sau vanilie. Din fericire, este mai simplu decat ai crede sa creezi o atmosfera primitoare in casa ta, facand cateva schimbari care sa sporeasca instantaneu confortul locuintei si sa te faca sa te simti mai in largul tau.

Inconjoara-te de materiale confortabile

Materialele de inspiratie rustica precum lemnul, lana sau blana falsa sunt ideale pentru a aduce un plus de confort oricarei locuinte si pentru a spori senzatia de lux a unei incaperi. Un covor pufos din imitatie de blana, o patura calduroasa fabricata din lana fina sau chiar un perete imbracat intr-un tapet care sa imite lemnul pot transforma livingul din apartamentul tau intr-unul cu aspect sofisticat, dar functional, care sa te invite sa te relaxezi si sa uiti de problemele cotidiene.

Completeaza ambientul incaperii cu cateva lumanari parfumate cu arome de santal, vanilie, scortisoara sau mere si vei observa ca acestea au puterea de a adauga eleganta incaperii, fara sa iti scoata prea multi bani din buzunar. Numeroase studii au aratat ca mirosurile din locuinta noastra au un impact semnificativ asupra psihicului si starii de spirit, asa ca poti profita de acest lucru in avantajul tau. De exemplu, lavanda este una dintre aromele renumite pentru capacitatile sale de a calma anxietatea si agitatia, ajutand corpul sa se relaxeze si imbunatatind calitatea somnului. Vanilia poate ajuta la stabilizarea pulsului si a tensiunii arteriale, in timp ce aromele de iasomie te ajuta sa adormi mai usor si sa ai un somn mai linistit.

Amenajeaza-ti propria oaza de relaxare in living

Cateva perne confortabile asezate pe podea, in fata unui semineu sunt idealul de relaxare pentru multi dintre noi. Nu te gandi ca nu iti poti instala un semineu doar pentru ca locuiesti intr-un apartament si nu intr-o casa. Poti gasi si seminee electrice de perete, cu aspect elegant si luxos, care imita fidel atmosfera unui semineu clasic si care vor arata incredibil de sofisticat intr-un living cu accente clasice sau moderne, intrucat designul lor nu este unul pretentios si nici pretul nu e unul de speriat.

Crearea unui colt in care sa te poti relaxa si bucura de caldura caminului tau indiferent de vremea de afara este cea mai buna solutie pentru a reduce stresul, anxietatea sau starile de depresie care apar mai des dupa sarbatori, in luna ianuarie.

Foloseste-ti imaginatia pentru a adauga un plus de culoare in dormitor

Dormitorul este cea mai importanta incapere din casa. Aici ne incarcam bateriile, ne odihnim si ne pregatim organismul pentru o noua zi incarcata. De aceea este atat de important ca dormitorul sa fie unul in care ne simtim pe deplin relaxati si in care putem adormi cu usurinta si ne putem odihni cat mai bine cu putinta. Asta nu inseamna insa ca dormitorul tau ar trebui decorat doar in palete de culori neutre. Cateva pete de culoare ii pot spori confortul si te pot face sa te simti mai multumit de aspectul designului incaperii.

Alege o lenjerie de pat din bumbac satinat, care sa iti asigure confort maxim atunci cand dormi, o patura confortabila si usoara si completeaza aspectul camerei cu ajutorul unor perne decorative colorate, care sa se integreze natural in stilul de amenajare al dormitorului tau. Vei simti diferenta imediat!

Tine cont ca oricare dintre aceste mici schimbari au puterea de a spori confortul locuintei si de a te face sa te simti cu adevarat ca acasa, indiferent de dimensiunile apartamentului sau ale casei tale. In plus, cu cat te poti relaxa si odihni mai bine acasa, cu atat te vei simti mai incarcat cu energie si vei putea face fata cu brio provocarilor de la serviciu sau din viata de zi cu zi.