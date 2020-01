Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o avertizare de calatorie pentru China. Romanii sunt rugati sa evite calatoriile in acea zona, din cauza riscului de infectare cu coronavirus.

"In contextul focarului de pneumonie virala (coronavirus) din Republica Populara Chineza, provincia Hubei, localitatea Wuhan, Ministerul Afacerilor Externe recomanda amanarea calatoriilor in aceasta zona pana la normalizarea situatiei.

Totodata, MAE recomanda cetatenilor romani care se afla deja in R.P. Chineza sa urmeze masurile de precautie si igiena recomandate in aceste situatii si sa evite deplasarea in locurile unde sunt manipulate animale vii sau moarte, precum si contactul cu persoane bolnave, in particular cu cele care prezinta simptome respiratorii.

Cetatenii romani care se afla pe teritoriul acestui stat sunt sfatuiti:

sa respecte cu strictete anunturile si recomandarile autoritatilor locale;

sa urmareasca mass-media locala pentru a afla care sunt zonele cele mai afectate pentru a le putea evita;

sa isi incheie asigurare de calatorie, medicala si de viata.

Pentru informatii suplimentare legate de prevenirea contaminarii, cetatenii romani pot accesa site-urile dedicate ale Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile si Centrului European de Control si Prevenire a Bolilor.

Ministerul Afacerilor Externe reitereaza recomandarea inregistrarii prezentei cetatenilor romani in strainatate la cea mai apropiata misiune diplomatica sau oficiu consular roman, ca instrument de sprijin pentru coordonarea actiunilor de protectie consulara.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Beijing: +861065323616, Consulatului General al Romaniei in Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong: +85225233813, +85225233817 si Consulatului General al Romaniei la Shanghai: +862162701146, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie telefoanele de permanenta ale misiunii diplomatice a Romaniei in R.P. Chineza +8618611737488, Consulatului General al Romaniei la Shanghai: +8613701949075 si Consulatului General al Romaniei in R.A.S. Hong Kong a Republicii Populare Chineze: +85296137370.

Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet: beijing.mae.ro, shanghai.mae.ro, hongkong.mae.ro, ec.europa.eu/consularprotection, mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care se deplaseaza in strainatate au la dispozitie aplicatia «Calatoreste in siguranta», care ofera informatii si sfaturi de calatorie, precum si serviciul de alerta prin SMS, aferent campaniei de informare «Un SMS iti poate salva viata!»", potrivit site-ului MAE.