Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a declarat ca vrea sa interzica publicitatea care promoveaza activitati de tip videochat.



Proiectul de hotarare interzice "promovarea, sub orice forma, pe mijloacele fixe sau mobile, audio/video sau pe orice structura a oricarei forme de publicitate care promoveaza activitati de tip videochat, in sensul de «camchat», adica expunerea pentru o anumita perioada a unui model in fata unei camere web, gratis sau contra plata", se arata intr-un comunicat de presa al Primariei municipiului Iasi, potrivit b1.ro.

In ceea ce priveste amenzile pentru cei care voi incalca aceasta hotarare, ele vor fi cuprinse intre 2.400 si 2.500 de lei: "Amenda va putea fi aplicata atat proprietarului mijlocului publicitar, beneficiarului reclamei, cat si proprietarului imobilului pe care este amplasat mijlocul publicitar (teren, cladire, vehicul etc.)".