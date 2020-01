Negocierea salariala reprezinta o componenta importanta pe piata fortei de munca deoarece de ea depinde, dupa caz, acceptarea sau refuzarea unui job, intreruperea ori continuarea colaborarii ca angajat al unei companii. Salariul reprezinta principalul considerent pe baza caruia multi dintre noi isi aleg jobul. Discutarea unei oferte financiare este un ciclu care se repeta de-a lungul carierei.

Te poti afla in situatia de a cauta un job nou printre o multime de locuri de munca in Bucuresti pe bestjobs.eu, poate vrei sa avansezi in functie, iti doresti alte oportunitati sau consideri ca munca pe care o depui nu este suficient de bine remunerata. Indiferent de nevoile si aspiratiile tale, procesul de negociere a salariului va fi intotdeauna acelasi. Urmeaza aceste sfaturi valoroase ca sa te asiguri ca primesti indemnizatia pe care o meriti:

1. Documenteaza-te bine inainte de negociere

Incearca sa faci o minima documentare inainte de a purta o discutie despre salariu, indiferent daca este vorba despre un interviu pentru job sau solicitarea unei mariri financiare din pozitia de angajat al unei companii. De regula, cei mai multi angajatori stabilesc remuneratiile pornind de la sumele pe care le platesc in mod curent competitorii lor sau luand in considerare salariile pe care le platesc deja celorlalte persoane din echipa. In acest sens, este important sa ai asteptari clare si realiste de la aceasta negociere.

Un bun punct de plecare este sa afli cat castiga altii din roluri similare, sa analizezi piata si sa observi cata cerere exista pentru jobul tau sau sa identifici cu ce dificultati s-ar confrunta firma daca ai pleca. Stabileste clar ce atributii ai, care sunt performantele, aptitudinile si atuurile tale, ce experienta si expertiza ai in domeniu si determina o suma corecta pentru munca depusa. Odata ce ai in vedere o cifra agreata, in mod ideal ar trebui sa incepi negocierile de la un salariu aproape cu 10% mai mare, pentru a lasa loc si de compromis.

2. Fii sigur pe ceea ce iti doresti

Intelege ceea ce ai realizat pana in prezent, ai incredere in calitatile tale si pune pe masa negocierii experientele trecute. Daca ai stabilit care este valoarea pe piata a abilitatilor tale si stii de cati bani ai nevoie ca sa fii multumit, nu te subestima si sustine-ti interesele. Chiar daca suma pe care ti-o doresti este ceva mai mare decat media salariala a job-ului pentru care aplici sau functia pe care o detii deja, mergi pe aceasta linie si fii pregatit sa argumentezi de ce ai aceste pretentii.

3. Transforma discutia intr-una despre companie

Evita sa vorbesti despre viata ta privata si banii de care ai nevoie atunci cand iti negociezi salariul. Astfel de interventii nu sunt apreciate pentru ca angajatorul vrea sa stie ce valoare aduci companiei sale, nu cat ai rata la banca sau care sunt cheltuielile tale lunare. Multe persoane fac greseala de a solicita o marire de salariu, de exemplu, atunci cand merge copilul la liceu ori cand nu au destui bani pentru stilul de viata dorit. In realitate, angajatorului nu-i pasa de datoriile tale, astfel de argumente fiind total lipsite de maturitate.

Prin urmare, in loc sa discuti despre problemele tale personale, incearca sa conduci discutia inspre companie. Demonstreaza ca esti performant la locul de munca, ca ai facut mai mult decat este trecut in fisa postului si ca esti deschis unor noi provocari, iar o motivatie in plus te va face sa oferi mai mult, lucru ce va fi in avantajul firmei. Trebuie sa iti vinzi eficient abilitatile si competentele, demonstrand cu fiecare cuvant ca salariul primit nu va face decat sa iti mareasca productivitatea si, implicit, cifra de afaceri a societatii.

4. Da dovada de flexibilitate

Cu siguranta nu ti-ai dori sa pari genul de persoana care avanseaza doar cereri si pretentii. In unele cazuri, companiile au bugete fixe si pot mari salariile doar la diferite intervale de timp, asa ca arata ca incerci sa vii cu solutii care sa raspunda nevoilor tale, dar si ale angajatorului. Chiar daca ti-ai propus sa obtii un anumit salariu, demonstreaza ca esti deschis la alte propuneri si nu depasi limitele.

Gandeste-te la ceea ce poti oferi tu companiei, cat de important este job-ul pentru tine, ce obiective ai pe termen lung si cat de multe poti face din fisa postului. O abordare flexibila te va ajuta sa obtii un salariu bun la aceasta negociere, insa si cresteri importante in timp.

5. Evita sa negociezi doar pentru bani

Ia in considerare si alti factori atunci cand iti negociezi salariul. Cei mai multi oameni se concentreaza adesea doar pe bani, dar un job poate sa fie atractiv si din alte puncte de vedere. Oportunitatile de a avansa, sansa de a lucra cu manageri de top, primele pentru vacanta, un program flexibil, mai multe zile libere, decontarea transportului sau abonamentele la clinici medicale, toate acestea pot completa cu succes orice salariu. Banii sunt importanti, insa si potentialul elementelor nonmonetare este destul de ridicat, prin urmare nu uita ca totul este negociabil.



Negocierea financiara este o parte normala a procesului de angajare si o etapa esentiala pentru avansarea in cariera. Salariul reprezinta modul in care compania iti apreciaza munca si te ajuta sa mentii un echilibru intre viata profesionala si cea personala, de aceea este esential sa fii bine pregatit pentru negociere atunci cand vrei sa obtii mai mult.