Victor Costache, ministrul Sanatatii, a trimis Corpul de Control la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti pentru ancheta din cazul femeii careia nu i s-ar fi permis sa stea cu copilul in sala de terapie intensiva.

Conform declaratiilor ministrului, personalul spitalului este obligat sa respecte legile si practicile profesionale si din acest motiv va trimite Corpul de Control.

"Evident, vom face o analiza a acestui caz. Vom trimite echipele care se ocupa pentru a analiza astfel de cazuri - Corpul de control", a mentionat Victor Costache potrivit antena3.ro.

"Este foarte important sa respectam legea si bunele practici profesionale si de asemenea legea este in concordanta cu bunul simt. Este foarte greu sa inteleg cum poate fi despartita o mama de copilul ei. Am luat legatura imediat cu managerul cand am luat cunostinta despre acest caz. (...) Pot sa va asigur ca pe durata mandatului nostru aceste actiuni vor fi urmarite", a mai adaugat ministrul in cadrul declaratiilor.