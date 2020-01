Drumul nostru catre pozitia de lider de piata in Romania si in Europa de Sud-Est in domeniul sablarii a inceput acum mai bine de 5 ani cand am adus 3500 kg de zgura de cupru la rugamintea prietenilor nostri din portul Constanta, care aveau nevoie de material pentru sablare pentru operatiuni interne de curatare si pregatire suprafete metalice si nemetalice.



Vazand situatia critica si urgenta in care se aflau in acel moment, de a gasi pe piata materialele de sablare de care aveau nevoie – confruntandu-se cu timpi morti in executia operatiilor datorita lipsurilor inregistrate pe partea de agent abraziv – am inteles necesitatea crearii unei retele coerente de import, depozitare si distributie pentru cantitati mari de materiale de sablare profesionale, care sa vina in sprijinul antreprenorilor romani care activeaza in domenii industriale, cu accent pe tratamente de suprafete metalice si/sau nemetalice si cu necesar de volume mari. Si in acel moment, am pus cumva, prima caramida la constructia a ceea ce este astazi GritSablare: brandul numarul 1 in Romania si in Europa de Sud-Est de materiale si echipamente de sablare profesionale.

Parcursul nostru nu a fost simplu si ne-am confruntat cu o multitudine de provocari de-a lungul timpului, insa am avut langa noi oameni capabili si determinati care au inteles viziunea noastra si care ne-au ajutat la constructia si transformarea acestui brand. Deja traditionalul „nu am fi reusit fara voi”, se adevereste din nou, fiind mai actual si mai adevarat decat oricand. Sunt multe persoane si companii catre care se indreapta acum recunostinta noastra, sunt toti cei care au crezut in noi si de la care am avut ce invata, si care ne-au sustinut in toata colaborarea noastra pe parte tehnica, comerciala si financiara. Desi multumirile noastre se opresc aici, recunostinta noastra nu se sfarseste niciodata pentru ca, fara voi, GritSablare ar fi ramas numai o poveste, si nu brandul numarul 1 in Romania si in Europa de Sud-Est, in domeniul sablarii, asa cum este astazi.

In 2020 parcursul nostru continua in aceeasi maniera; am inceput anul cu forte proaspete si cu multiple noi orizonturi de cucerit. Proiectele noastre sunt multe si in continua formare, pornind de la nevoile pietei si ale antreprenorilor, adica aceia pentru care se dezvolta continuu acest brand. Astfel, pentru anul acesta ne-am stabilit urmatoarele obiective:

Aducem 16 noi produse, accesorii si materiale in domeniul sablarii pentru a acoperi un spectru cat mai larg de aplicatii industriale.

Dezvoltam in continuare linia noastra dedicata de echipamente de sablare profesionale, mai exact: instalatii de sablare de exterior, cabine de sablare de interior, camere de sablare, filtre de praf, aparate de micro-sablare.

Continuam parteneriatul nostru cu Libra Internet Bank, pentru solutii rapide de finantare prin credite 100% online pentru achizitia in rate a echipamentelor de sablare comercializate.

Cautam noi parteneri pentru solutii de finantare prin leasing a echipamentelor de sablare achizitionate, in conditii avantajoase pentru ambele parti.

Continuam sa aducem cele mai ecologice si de top materiale de sablare (alice angulare de otel, alice sferice de otel, alice angulare de inox, alice cilindrice de inox, electrocorindon alb, electrocorindon maro, bile de sticla, granat rosu, zgura de cupru, olivina pentru sablare), materiale pentru debitare cu jet de apa (granat rosu, emery) si materiale pentru turnatorii (bentonita sodica, grafit si olivina), totul sub egida unui singur brand: GritSablare.

GritSablare este prima si singura companie de profil care a integrat servicii de recuperare si reciclare a deseurilor de materiale de sablare uzate, cu scopul de a proteja mediul inconjurator, cu eforturi minime, prin trasabilitatea materialului uzat. Suntem autorizati de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului de a prelua contractual materialele uzate provenite din sablare, ajutand astfel clientii nostri de a obtine la randul lor autorizatiile de mediu de care au nevoie in proiectele lor de sablare si debitare cu jet de apa.

Totodata, am initiat proiecte pentru infiintarea si dezvoltarea start-up-urilor in domeniul sablarii, prin sustinerea acestora cu pachete de beneficii atractive ce includ planuri tarifare personalizate, termene de plata extinse si vanzare in rate fara costuri aditionale, dobanzi si alte comisioane ascunse pentru materialele si echipamentele de sablare achizitionate.

In prezent, ne dorim sa crestem alaturi de partenerii nostri comerciali si sa fim aproape de nevoie pietei si ale clientilor nostri. Totodata, vrem sa ramanem in continuare prima optiune pentru dumneavoastra si brandul numarul 1 in domeniul sablarii in Romania si in Europa de Sud-Est, pentru ca noi credem ca, in materie de suprafete, totul se poate curata si sabla, trebuie doar sa dispui de echipamentele si materialele potrivite, la cel mai bun raport calitate-pret si in timp util.