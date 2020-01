Andrei Creci, directorul STB, a declarat ca se vor distribui masti sanitare catre calatori si ca se vor efectua dezinsectii si deratizari pe timpul noptii in interiorul autovehiculelor pentru preventia cazurilor de gripa.



Directorul General al Societatii de Transport Bucuresti, Andrei Creci, a anuntat luni ca se vor pune la dispozitia calatorilor masti sanitare din cauza multiplelor cazuri de gripa inregistrate in Capitala.

"Ca element de noutate, anul acesta, STB intentioneaza sa achizitioneze si sa distribuie catre toti calatorii care vor dori acest lucru masti sanitare, pentru ca sa fie prevenita si mai mult aparitia unor focare de infectie, mai ales in mijloacele de transport in comun", a sustinut acesta potrivit Agerpres.ro

De asemenea, Andrei Creci, a mentionat faptul ca se va efectua pe timpul noptii dezinsectia si dezinfectarea mijloacelor de transport in comun pentru a preveni contaminarea. Pe scaunele, barele de sustinere si geamurile din autoturisme se va aplica cu o substanta dezinfectanta numita cloramina.

La randul sau, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca mastile sanitare vor fi distribuite de catre controlori sau de conducatorul mijlocului de transport in comun.

"Am luat impreuna aceasta decizie, deoarece este o necesitate in aceasta perioada pentru calatorii care nu detin o masca sanitara de protectie. Acestea vor fi distribuite de catre conducatorul auto si de catre reprezentantii STB, care de obicei merg in mijloacele de transport in comun pentru anumite verificari, supravegheri. (...) Avand in vedere ca este vorba despre fonduri publice, vom stabili care este modalitatea urgenta, dar legala de a achizitiona intr-un tip cat mai scurt un numar mai mare de masti sanitare de protectie pe care sa le distribuim calatorilor care nu detin deja una, in momentul in care urca in autobuz, in tramvai sau troleibuz", a mentionat edilul.

Gabriel Mutu a spus ca aceste masuri se vor aplica si in scolile din Sectorul 6.

"Azi dimineata am dispus achizitionarea si distribuirea gratuita a mastilor medicale prin cele noua centre de prim-ajutor pe care le avem in sector, in toate scolile din Sectorul 6, astfel incat sa estompam cat putem de mult transmiterea inclusiv a virusului gripal", a declarat acesta.

In Sectorul 6 orele au fost suspendate intr-o clasa de la Scoala nr. 117 pentru trei zile consecutive fapt care a generat dezinfectarea claselor in care au fost semnalate cazuri de gripa, a mai sustinut acesta in cadrul interviului.