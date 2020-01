Victor Costache, ministrul Sanatatii, a anuntat luni ca au fost infiintate pe aeroporturile internationale linii speciale de acces pentru pasagerii care vin din China.



"De acum cateva zile s-a creat pe aeroporturile internationale o linie speciala de acces pentru pasagerii care vin din China, precum si pentru pasagerii chinezi. De asemenea, avem o baza de date si stim localizarea lor pe teritoriul Romaniei. Toti calatorii care vin din China primesc niste chestionare speciale si sunt instruiti sa sune la 112, pentru ca apelurile lor sunt preluate pentru a identifica acest pacient zero. Personal am vizitat impreuna cu echipa Ministerului Sanatatii unitatile de la "Matei Bals", unde pot fi tratati corect acesti pacienti, iar centrele pe care vreau sa le identificam clar la nivel national sunt - in afara de Bucuresti - Iasi, Targu Mures, Cluj, Timisoara, Sibiu si identificam un centru suplimentar la Oradea", a spus ministrul, informeaza Agerpres.

El a adaugat ca, incepand de marti dimineata, la Institutul "Matei Bals" se vor putea face teste pentru identificarea coronavirusului, iar de saptamana viitoare si in unitatile sanitare din orasele mentionate, care vor primi reactivi pentru a putea identifica coronavirusul.

In eventualitatea in care Romania s-ar confrunta cu persoane infectate cu coronavirus, potrivit acestuia, primele zece vor fi tratate la Institutul "Matei Bals".

"Idee este sa nu aducem toate cazurile in Bucuresti. Este vorba ca primele zece cazuri sa fie tratate in Bucuresti, daca vom avea vreodata aceste zece cazuri, si sa cream expertiza si la nivel national", a sustinut ministrul Sanatatii.

Citeste si: Deputatul Ioan Cupsa: PNL va sustine desfiintarea pensiilor speciale

Referindu-se la gripa sezoniera, Costache a spus ca in acest an campania de vaccinare antigripala va demara "din timp".