Primarul comunei Mogosesti-Siret (Iasi), Damian Butnariu, acuzat ca ar fi facut sex cu doua minore chiar in sediul primariei, a fost exclus din partid.



Decizia a fost luata in unanimitate de catre Biroul Politic Judetean al PNL Iasi, a anuntat, duminica, pentru News.ro, purtatorul de cuvant al filialei, Romeo Vatra.

"Este un gest firesc si asteptat. Decizia excluderii primarului din Mogosesti-Siret a fost luata in unanimitate. E regretabil ce s-a intamplat, fiind vorba de incalcarea valorilor si principiilor, dar si a codului etic al partidului. Nu e o decizie tarzie, ci s-a luat in prima sedinta de Birou Politic", a declarat purtatorul de cuvant al PNL Iasi, Romeo Vatra.

Damian Butnariu a anuntat ca se autosuspenda "pana cand adevarul va iesi la suprafata in acest caz", vechi de 13 ani.

"In an electoral, este normal sa fii atacat mediatic de catre toti cei care tanjesc la functia ta. M-am trezit astazi, personaj principal intr-o poveste, veche si incheiata de 13 ani, in care am avut calitatea de martor. (…) Sunt membru al PNL de la inceputul carierei mele publice si inteleg sa ma pun la dispozitia conducerii partidului in aceasta situatie si rog sa se ia act de dorinta mea de a ma autosuspenda din aceasta calitate, pana cand adevarul va iesi la suprafata in acest caz", a spus primarul Damian Butnariu.