Ana Birchall, fostul ministru al Justitiei, a transmis si ea un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a Comemorarii Holocaustului.

"Astazi, 27 ianuarie 2020, se implinesc 75 de ani de la eliberarea lagarului de exterminare Auschwitz de catre Armata Rosie. La initiativa Adunarii Generale a ONU, in fiecare an, pe 27 ianuarie, comunitatea internationala ii comemoreaza pe cei care si-au pierdut viata intr-unul dintre cele mai atroce episoade din istoria umanitatii. Holocaustul a fost dovada vie ca inimaginabilul poate deveni o realitate de cosmar si ca natura umana poate fi capabila de cele mai abominabile atrocitati.

Astfel, Ziua Internationala de Comemorare a Holocaustului trebuie sa sadeasca in inimile tuturor un moment de reculegere pentru moartea celor 6 milioane de evrei, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.

Este de datoria noastra, a tuturor, sa reflectam asupra acestui moment pentru a ne asigura ca astfel de fapte abominabile nu se vor mai repeta si pentru a ne intelege mai bine misiunea ce ne revine astazi, intr-o lume a libertatii, a civilizatiei si a bunei convietuiri.

Din pacate, ura antisemitica ramane larg raspandita, potrivit raportelor Agentiei pentru Drepturi Fundamentale privind antisemitismul.

Respectul fata de drepturile omului, toleranta si solidaritatea sunt solutii la indemana fiecaruia dintre noi pentru combaterea antisemitismului.

In astfel de momente, al caror rol este acela de a nu uita niciodata ororile savarsite in cel de-al Doilea Razboi Mondial, doresc sa imi exprim intreaga compasiune si solidaritate fata de poporul evreu si fata de cei care au avut de suferit in urma unui astfel de eveniment infiorator, ce a lasat rani adanci in sufletele si constiinta evreilor de pretutindeni.", a scris pe Facebook Ana Birchall.