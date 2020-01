Google a actualizat design-ul paginilor de rezultate ale cautarilor efectuate pe desktop la mijlocul lunii ianuarie. Nu toti vizitatorii vor avea parte insa de acelasi afisaj, pentru ca inca se fac teste in acest sens, pentru a putea analiza si compara comportamentul utilizatorilor, dar si profitabilitatea fiecarei variante.

In prezent, fiecare utilizator vede marcajul "Anunt" in fata adresei URL-ului cu pricina. Google sustine ca noua eticheta, care foloseste caractere aldin, ajuta utilizatorii sa depisteze cu o mai mare usurinta rezultatele platite, insa specialistii de la Search Engine Journal nu sunt de aceeasi parere.

Anterior, rezultatele platite erau marcate cu o caseta verde in care cuvantul "Anunt", desi nu avea caractere aldin, se remarca mai usor in opinia lui Matt Southern. Raspunsul celor de la Google nu a intarziat sa apara:

Last week we updated the look of Search on desktop to mirror what’s been on mobile for months. We’ve heard your feedback about the update. We always want to make Search better, so we’re going to experiment with new placements for favicons…. — Google SearchLiaison (@searchliaison) January 24, 2020

Citeste si: Google: 62% dintre adulti consuma stiri pe retelele de socializare

Modificarea pe care utilizatorii o pot vedea sub diferite forme este cea referitoare la afisarea si pozitionarea pictogramei favicon pentru rezultatele organice.

Google a tinut sa specifice faptul ca unii o vor vedea favicon-ul inaintea adresei URL, altii o vor vedea in alta parte, iar unii utilizatori nu o vor vedea deloc, fara sa mentioneze nimic despre faptul ca are in vedere si modificarea felului in care sunt marcate rezultatele platite. Asadar, nu numai zona de Display Advertising va fi afectata. Specialistii in campanii de link building prin advertoriale SEO vor avea de furca in urmatoarea perioada, in care, datorita testelor efectuate de Google, inclusiv rezultatele organice afisate in cautari vor fluctua intr-un mod imprevizibil.

Alte planuri ale Google in 2020

Gigantul detine cele mai accesate doua site-uri din lume, Google si YouTube (cele doua inregistrand impreuna aproximativ 108 miliarde de vizite in luna octombrie a anului 2019). Grupul detine 36.2% market share-ul global in segmentul de publicitate online, insa progresului inregistrat de concurenta, in special de catre Amazon, ii determina sa fie vigilenti si sa caute mereu variante de a castiga si mai mult teren.

Google vrea sa pastreze utilizatorii pe platformele sale – In momentul de fata, aproape jumatate din cautarile de pe motorul de cautare ii mentin pe vizitatorii in sfera produselor sale, insa cresterea acestui procent pare sa fie unul dintre principalele avantaje ale brandului american in 2020. Spre exemplu, atunci cand un utilizator cauta vremea, data unui eveniment sau rezultatul unui meci de fotbal, de cele mai multe ori primeste direct raspunsul pe Google si nu mai acceseaza alte site-uri. In acelasi mod, multe dintre intrebarile scrise isi gasesc raspuns in video-urile de pe YouTube care ne sunt afisate in partea de sus a ecranului si asa mai departe.

Citeste si: 10 bancuri de impact care vor starni rasete si in 2020

Imbunatatirea experientei de recenzii si o dinamica mai buna intre client si companii – Recenziile de pe Google, YouTube si Facebook au capatat o mai mare valoare in ultimii ani, fapt pentru care multe dintre companiile care activau strict in sectorul "reviews" au inceput sa-si puna semne de intrebare cu privire la viitorul lor. Momentan, companiile pot sa raspunda la feedback, insa optiunile sunt limitate. Dezvoltarea interactiunii dintre business si client ar putea ajuta enorm companiile in ceea ce priveste sporirea calitatii produselor sau serviciilor oferite, precum si facilitatea unei transparente inegalabile.

Monetizarea Google My Business (GMB) – Pentru a-ti lista afacerea in directorul GMB nu se percepe nici un fel de taxa, iar acest lucru se pare ca va ramane asa in urmatorii ani, insa ceea ce s-ar putea schimba este felul in care sunt afisate rezultatele. Exista zvonuri care spun ca Google va incerca in acest an sa implementeze un sistem de monetizare si in acest segment. Ramane de vazut daca va fi vorba de licitatii (ca si in rezultatele platite din SERP), de listarea unor produse sau de furnizarea unei platforme directe de relatii cu clientii.

Planurile marete ale celor de la Google ar putea fi insa amanate, deoarece 2020 este an electoral in SUA, asa ca nu ar trebui sa ne mire faptul ca gigantul ar putea fi luat iarasi in vizor din cauza faptul ca a devenit "prea important".