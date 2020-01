Candidatul PLUS la Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu, a afirmat luni ca bugetul facut public de Gabriela Firea pentru 2020 la Primaria Capitalei este "pur si simplu absurdul si minciuna in cifre".



"Bugetul Gabrielei Firea pentru anul 2020 la Primaria Municipiului Bucuresti este pur si simplu absurdul si minciuna in cifre. Daca un manager ar fi prezentat un astfel de buget actionarilor unei companii, probabil ca ar fi fost ultima prezentare pe care ar fi facut-o vreodata in acea companie. (...) In bugetul pe care l-a publicat pe 24 ianaurie, cu intarziere, Gabriela Firea planifica venituri de 7,2 miliarde de lei, in conditiile in care in niciun an nu au fost venituri mai mari de 4,2 miliarde de lei. (...) In 2019 s-a previzionat 4,2 miliarde, probabil ca acolo vor fi si cifrele finale, in 2018 sub 4,2 miliarde. Cum se poate ca anul acesta sa planificam 7,2 miliarde, aproape dublu, fara nicio explicatie?", a afirmat Vlad Voiculescu intr-o conferinta de presa, informeaza Agerpres.

El a adaugat ca primarul Capitalei, prin aceste cifre, arata ca Primaria Bucuresti nu mai este dependenta de platile de la Guvern, desi in bugetele anterioare se poate vedea contrariul.

"Firea a facut in toti acesti ani Primaria Bucuresti din ce in ce mai dependenta de mila Guvernului. In 2017, din 3,8 miliarde, 3,6 au venit de la Guvern; in 2018 - 3,8 miliarde din 4,2 miliarde vin de la Guvern. In 2019, cam la fel. In 2020, surpriza! Gabriela Firea se asteapta sa aiba venituri proprii de 3,2 miliarde. Ea spune ca 1 miliard de lei vin din venituri nefiscale. (...) Din vinieta Oxigen isi propune sa realizeze un miliard de lei si acum vedem care a fost scopul acestei viniete. Nu are nicio legatura cu poluarea, ca nu rezolva poluarea, nu are nicio legatura cu traficul in centru, pentru ca nici asta nu rezolva, mai mult, ia bani de la oamenii cei mai saraci care nu au bani sa isi ia cele mai noi masini, blocheaza accesul in centru fara sa ofere alternative de transport in comun. Scopul a fost sa poata planifica, sa poata sa ne minta, sa spuna - uite de unde iau bani pentru buget - din vinieta Oxigen", a mai afirmat el.

Voiculescu a mentionat ca Firea a planificat, nerealist, la capitolul absorbtie de fonduri europene, jumatate de miliard de lei, in conditiile in care Primaria Bucuresti "este un contraperformer" la atragere de bani europeni. El a mentionat de asemenea ca si cheltuielile prevazute in bugetul pe 2020 al primariei sunt "fara niciun fel de fundament", la fel ca si veniturile.

"Ce o sa fac eu in primele 100 de zile de mandat ca primar la Bucuresti? Toate activele Bucurestiului trebuie auditate, toate contractele de concesiune, de inchiriere, toate lucrurile astea care dau ocazia unor lipitori sa suga din seva Bucurestiului vor fi auditate. In primele saptamani dupa ce ajung la primarie, toate documentele de achizitii publice, toate contractele de concesiune vot fi facute publice", a declarat acesta.