Studiile de specialitate au aratat ca locuintele lipsite de lumina naturala si spatiu ii pot face pe oameni sa se simta mai obositi si mai anxiosi. Tocmai de aceea, este important sa urmezi anumiti pasi atunci cand iti amenajezi apartamentul, astfel incat acesta sa fie cat mai luminos si mai spatios, pentru a te putea bucura de o stare de spirit mai buna si de o atmosfera relaxanta. Prin urmare, ne-am gandit sa iti venim in ajutor cu o serie de sfaturi si trucuri, pe care le poti pune in practica pentru ca locuinta ta sa devina mai placuta.



1. Foloseste cat mai mult alb

Albul este cea mai buna solutie pentru vopsirea peretilor, in cazul amenajarilor unor spatii mici, deoarece albul lumineaza intreaga incapere si creeaza senzatia unui spatiu mai mare din punct de vedere vizual. Totusi, albul poate fi folosit si in alte contexte, spre exemplu, poti alege un covor alb pentru living sau dormitor, iar astfel camera respectiva va fi mult mai luminoasa. De asemenea, poti alege un mobilier alb pentru dormitor sau pentru baie, pentru a creste nivelul de luminozitate.

2. Amplaseaza mai multe oglinzi in casa

Oglinzile te pot ajuta sa sporesti vizibil luminozitatea din orice incapere si in acelasi timp te ajuta sa maresti vizual orice spatiu. Asa ca iti recomandam sa amplasezi cateva oglinzi in apropiere de sursele de iluminare naturala, cum ar fi in zona ferestrelor. De asemenea, poti opta pentru usi de interior la comanda, pe care le poti personaliza cu oglinzi, iar astfel locuinta ta va fi mult mai luminoasa.

3. Alege perdele si asternuturi deschise la culoare

Pentru ca fiecare camera sa fie cat mai luminoasa, este important ca perdelele si draperiile sa fie cat mai deschise la culoare, de preferat albe sau in nuante pastelate. Acelasi aspect este valabil si in ceea ce priveste cuvertura de pat sau de pe canapea, dar si asternuturile, care ar trebui sa fie in nuante de bej, roz sau crem.

4. Opteaza pentru un mobilier cu multa sticla

Daca vrei ca locuinta ta sa para mai luminoasa, o solutie ar fi sa o mobilezi cu piese care sa contina cat mai multa sticla. Astfel, aceste elemente vor permite luminii sa treaca prin ele si nu o vor obstructiona, iar spatiul va parea mult mai mare din punct de vedere vizual. Spre exemplu, poti alege un perete de sticla pentru cada - in locul perdelei de dus, sau o vitrina din sticla - in locul unei biblioteci din lemn masiv.

5. Evita dezordinea

Atunci cand intr-o incapere este dezordine, atmosfera va fi sufocanta, iar camera va parea mica si inghesuita. Asa ca daca iti doresti o locuinta luminoasa si spatioasa, incearca sa pastrezi mereu curatenia si sa te asiguri ca nu ai lasat la vedere lucrurile de care nu ai nevoie. Incearca sa le depozitezi in sertare sau cutii, pentru a avea cat mai putine obiecte pe rafturi sau pe masa. Astfel, incaperea va parea mult mai spatioasa si mai luminoasa.

Acestea sunt doar cateva metode pe care le poti pune in aplicare daca iti doresti ca locuinta ta sa fie mai luminoasa. Nu uita ca albul joaca un rol foarte important intr-o astfel de amenajare si ca lumina naturala este esentiala, asa ca trebuie sa eviti perdelele si draperiile inchise la culoare.