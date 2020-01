Dacian Ciolos participa azi la ceremonia dedicata Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului.

"Am onoarea sa fiu prezent, astazi, alaturi de alti lideri europeni si supravietuitori ai Holocaustului, la ceremonia dedicata Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului la 75 de ani de la eliberarea taberei de concentrare Auschwitz-Birkenau.

Istoria nu trebuie uitata, trebuie sa ne pastram mostenirea si memoria colectiva si sa invatam in continuare din toate acestea pentru a lua decizii mai bune astazi si in viitor. Retorica politica toxica folosita in ultimii ani de diferiti lideri europeni, pentru a polariza societatea impotriva minoritatilor, aduce aminte de parti intunecate din trecutul nostru care nu trebuie repetate.

PLUS si Renew Europe sunt parteneri de incredere in lupta pentru combaterea antisemitismului, rasismului si xenofobiei. Este responsabilitatea noastra sa lucram impreuna si sa fim uniti sub un singur mesaj: nu vom lasa istoria sa se repete – crimele impotriva umanitatii nu-si au si nu-si vor mai avea niciodata locul in Europa", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.