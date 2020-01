Un barbat de 76 de ani a murit, duminica, in padurea de pe raza comunei Filipestii de Padure, dupa ce s-a rasturnat cu tractorul, informeaza IPJ Prahova.

"Am fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca, pe raza comunei Filipestii de Padure, in padurea din apropierea fostei mine, un barbat s-a rasturnat cu tractorul si a ramas prins sub utilaj. O echipa operativa s-a deplasat la fata locului, unde, la acest moment, efectueaza cercetari in vederea stabilirii cu exactitate a modului in care s-a produs evenimentul", precizeaza IPJ Prahova, potrivit site-ului Agerpres.

Conform sursei citate, victima, in varsta de 76 de ani, a fost declarata decedata de catre cadrele medicale.