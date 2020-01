Medicul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti, a vorbit despre cauza aparitiei coronavirusului in China si sustine ca se gaseste inclusiv in Romania.

"Coronavirus este o familie foarte mare, e ditamai familionul si se gaseste peste tot in lume, inclusiv in Romania. Si noi avem coronavirusurile noastre. Partea proasta este ca acesta s-a recombinat, a capatat noi valente din punct de vedere al agresivitatii cu care actioneaza asupra corpului uman si respectiv a ceea ce poate sa genereze din punct de vedere al insuficientelor de organe", a declarat Adrian Streinu Cercel.

"Aceste coronavirusuri nu sunt specifice omului, ele sunt specifice animalelor, celelalte categorii de vietati de pe Terra. In momentul in care noi nu folosim focul ca sa procesam alimentele nu facem altceva decat sa lasam libertate acestor microorganisme sa faca saltul intre specii. (...) Chinezii s-au contaminat prin manipularea serpilor vii, nu a fripturii din carne de sarpe. Nu pentru ca au mancat carnea aceea, ci pentru ca au manipulat sarpele viu. El are secretii, iar in secretiile respective se gaseste virusul si nu s-au spalat pe maini, l-au luat, s-au contaminat. Deci, manipularea produselor de carne cruda – indiferent ca vorbim de liliac, ca acolo se vand si lilieci in piete, serpi, tot felul de ganganii, toate chestiile astea pot fi contaminate, pentru ca au secretii pe ele.Secretia este cea care contine virusul, nu carnea in structura ei", a mai spus medicul, potrivit antena3.ro.