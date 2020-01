Fostul candidat independent la prezidentiale Mircea Diaconu anunta ca a initiat un Pact pentru o Romanie Verde si Curata, iar formatiunile Platforma Social Liberala si Partidul Neo Liberal s-au alaturat initiativei sale.

Mircea Diaconu precizeaza, in comunicat, ca este si va ramane independent si nu s-a inscris si nu se va inscrie in niciunul dintre partidele care au semnat sau vor semna pactul pentru salvarea naturii initiat de el.

"In campania pentru alegerile prezidentiale si nu numai, am propus 10 ani de oprire a defrisarilor pentru ca padurea sa se regenereze. In intalnirile mele cu cetatenii, cei mai multi fara culoare politica, am fost impresionat de sprijinul larg primit din partea lor pentru a da viata acestui proiect. Iata ca astazi, de ziua Unirii Principatelor Romane, s-au alaturat initiativei Platforma Social Liberala si Partidul Neo Liberal, care au semnat PACTUL pentru O ROMANIE VERDE si CURATA. Le multumesc pentru sprijin si imi doresc ca un numar cat mai mare de cetateni, asociatii, partide sa semneze pentru punerea in aplicare a acestui proiect de interes national. Acum, mai mult ca oricand, Romania are nevoie de regenerarea padurilor si de o actiune de curatenie generala, astfel incat copiii si nepotii nostri sa se poata bucura de natura de poveste pe care am primit-o mostenire de la parintii si bunicii nostri", afirma Mircea Diaconu in comunicat, potrivit Agerpres.

De asemenea, el spune ca are incredere in liderii Platformei Social Liberale, Ilan Laufer si Alex Coita.

"Revin, in final, cu precizarea pe care am facut-o in nenumarate randuri in ultimii ani: sunt si raman independent, prin urmare nu m-am inscris si nu ma voi inscrie in niciunul dintre partidele care au semnat ori vor semna pactul pentru salvarea naturii. Sunt initiator al acestui demers si atat. Am incredere in Ilan Laufer si in Alex Coita, alaturi de care am pornit la drum astazi, de ziua Unirii. Este mare nevoie de energia lor in efortul nostru de centralizare si de organizare pentru a strange cat mai multe semnaturi", mai spune fostul europarlamentar si candidat independent la prezidentiale.