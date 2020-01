O cabana turistica in care se aflau 10 persoane, din zona Luncile Prigoanei, Muntii Sebesului, a fost distrusa complet de un incendiu devastator, ce a izbucnit vineri spre sambata.

"Incendiul se manifesta violent la intreaga constructie existand posibilitatea propagarii acestuia la constructii invecinate", potrivit reprezentantilor ISU Alba.

Incendiul a reusit sa se extinda si la acoperisul a doua cladiri alaturate.

"A fost afectata astereala de sub invelitoarea din tabla. Cabana cuprinsa initial de incendiu a ars in totalitate pe o suprafata desfasurata de aproximativ 150 mp. Incendiul este localizat, nu mai exista pericol de propagare. Echipajele de pompieri lucreaza in continuare pentru lichidarea si inlaturarea efectelor negative", au mai spus reprezentantii ISU Alba, potrivit adevarul.ro.

Cele 10 persoane aflate in cabana s-au autoevacuta si au reusit sa se salveze.

La fata locului au intervenit pompierii din Sebes cu doua autospeciale cu apa si spuma, pompierii de la SVSU Sugag cu o autospeciala si doi ofiteri din Grupa Operativa a ISU Alba, tot cu o autospeciala.