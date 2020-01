Cristian Tudor Popescu a vorbit despre isteria creata de introducerea noilor buletine cu cip, pana in 2021. Unii oameni sustin ca ideea de cip ii sperie, pentru ca au impresia ca vor fi urmariti de autoritati, iar gazetarul considera ca temerea aceasta este nefondata.

"Am auzit tot felul de teorii ale conspiratiei. Oamenii astia au si o optiune, nu sunt siliti. Nu, stimati telespectatori, nu sunteti siliti sa aveti buletin cu cip. Unii privesc asta ca si cand li s-ar infige un cip in cap, nu in buletin. De pilda, temerea de baza este: o sa fim urmariti, am vazut la dezbaterea publica organizata de MAI, temerea este ca o sa fim urmariti peste tot, de colo-colo, pentru ca se baga antene, microantene in cipul respectiv.

Omul ala de la MAI a spus un lucru ingineresc simplu: domne, antena aia ca sa functioneze, ii trebuie baterie. In cip nu e nicio baterie, cum e la telefonul dumneavoastra.

Dar oamenii considera ca asa vor fi urmariti de stat, de puterile oculte din intreaga lume. Eu le-as spune asa: statul, serviciile secrete si puterile alea mari din lumea asta va pot urmari acum, stimati cetateni ai Romaniei, fara niciun cip in buletin.

Daca se doreste de un serviciu de informatii din Romania sau din strainatate, din Occident, din SUA, daca se doreste ca un roman sa fie urmarit, unde se misca, cu ce se ocupa, ce contacte are, din diverse motive, cu aprobarea, fireste, a unui judecator, poate fi urmarit peste tot. Si tehnologia permite sa inregistreze si sa foloseasca aceste servicii oricare convorbire a noastra.

Citeste si: Reactia UE, despre anuntul Iranului referior la imbogatirea uraniului

Tot ce vorbim noi, orice convorbire poate fi recuperata si folosita. Prin urmare, nu e nevoie de cip. Suntem in acest moment pasibili de a fi urmariti, in orice moment, peste tot.

Cei care nu doresc un astfel de buletin pentru ca ii tampeste, pentru ca, nu stiu, am auzit si asta ca nu mai fac copii aia care au buletin cu cip, cei care au temerile astea pot sa ramana cu buletin vechi, fara cip. O singura problema: nu mai ies din tara. Cu buletinul vechi nu mai iesi. Ramai aici, patriot, ramai la Romanica. Ceea ce e foarte bine pentru ca banuiesc ca toti oamenii astia care au temerile astea considera ca raul vine din Occident. De acolo vine cipul asta, ca nu l-au facut, aici, romanii. Cipul vine de la Oculta, eventual iudeo-masonica internationala care il baga si in Romania acum ca sa ne umaresca, sa ne inrobeasca, sa ne controleze mintile. E foarte simplu: ramaneti aici in Romania, nu va duceti la Oculta iudeo-masonica in Occident cu buletine fara cip.

Ce minte ingusta au atatia oameni, din pacate, din aceasta tara, care nu se gandesc: domne, suntem in UE, traim pe planeta Pamant si planeta aceasta este globalizata in acest moment. Cand se fac pasapoarte si buletine cu cip ele se fac pe toata planeta. Tehnologia nu poate fi oprita", a declarat gazetarul Cristian Tudor Popescu, potrivit realitatea.net.