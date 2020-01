Politistii au aplicat, la nivel national, amenzi de peste 21 de milioane de lei in ultima saptamana, fiind constatate circa 59.000 de fapte contraventionale, se arata intr-un comunicat de presa al MAI.

Potrivit sursei citate, in aceasta perioada, la nivel national, au actionat zilnic peste 21.000 de politisti, jandarmi, pompieri si politisti de frontiera pentru mentinerea climatului de ordine si liniste publica si pentru interventia in situatii de urgenta, prin numarul unic de urgenta 112 fiind semnalate peste 13.000 de evenimente ce tin de ordinea publica la care au intervenit echipajele de politie.

Totodata, au fost prinsi in flagrant aproximativ 900 autori de infractiuni, au fost depistate 126 persoane urmarite national sau international, iar alti 323 autori de infractiuni in dosarele penale cu autor necunoscut aflate in evidenta au fost identificati de structurile MAI in ultima saptamana.

In ceea ce priveste interventiile in cazul situatiilor de urgenta, au fost desfasurate peste 10.000 de misiuni pentru acordarea de asistenta medicala si ca urmare a unor situatii de risc pentru cetateni, cu o medie de peste 1.400 de interventii in fiecare zi.

"Politia Romana a executat peste 1.600 de actiuni planificate, in urma carora au fost constatate 58.754 fapte contraventionale, valoarea totala a amenzilor aplicate fiind de peste 21.220.000 lei. In aceasta perioada, au fost retinute 4.183 de permise de conducere si 1.127 de certificate de inmatriculare. Efectivele de jandarmi au constatat 119 infractiuni si au aplicat peste 2.200 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 550.000 lei. De asemenea, Jandarmeria a asigurat masurile de ordine si siguranta publica la 1.613 de evenimente publice", se arata in comunicatul MAI.

Citeste si: Doi minori din Brasov au fost dati disparuti. Unul dintre ei a fost ga

De asemenea, Inspectoratul General de Aviatie a executat 50 de misiuni aeriene, dintre care 45 au fost aero-medicale. Pentru supravegherea, monitorizarea si controlul frontierei de stat, in cele 65 de puncte de trecere a frontierei au actionat, in medie zilnica, peste 1.300 de politisti de frontiera, iar in cele 81 de sectoare de frontiera au actionat, in medie zilnica, aproximativ 2.900 politisti de frontiera cu peste 1.000 de mijloace de mobilitate, precizeaza Agerpres.

Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date a solutionat 47.095 cereri de eliberare a documentelor de identitate, iar la nivelul Directiei Regim Permise si Inmatriculare a Vehiculelor au fost emise 22.581 permise de conducere si 38.594 certificate de inmatriculare, in timp ce Directia Generala de Pasapoarte a emis peste 22.000 de pasapoarte, dintre care 19.158 pasapoarte simple electronice, peste 2700 pasapoarte simple temporare si 1.240 documente pentru cetatenii straini, mai arata sursa citata.