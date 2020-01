Organizatiile membre ale Consiliului Minoritatilor Nationale, printre care se numara si UDMR, cer demisia primarului din Targu Mures, Dorin Florea, si condamna, intr-o declaratie comuna, afirmatiile acestuia despre romi si familiile care isi doresc copii, pe care le considera rasiste.



In declaratia comuna, asumata de organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, reprezentate in Parlamentul Romaniei, se arata ca afirmatiile primarului din Targu Mures sunt discriminatorii, instiga la ura, dezbinare si conflicte si incalca mai multe articole din Constitutie.

"Afirmatiile edilului sunt discriminatorii, instiga la ura, dezbinare si conflicte intre locuitorii acestei tari. Totodata incalca mai multe prevederi din Constitutie, care prevad ca: cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari (art.16), autoritatile publice respecta si ocrotesc viata intima, familiala si private (art.16, alin.1), persoana fizica are dreptul sa dispuna de ea insasi, daca nu incalca drepturile si libertatile altora, ordinea publica sau bunele moravuri(art.16, alin.2), parintii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri,educatia copiilor minori a caror raspundere le revine(art.47, alin.1),copiii si tinerii se bucura de un regim special de protectie si de asistenta in realizarea drepturilor lor(art.49, alin.1), statul este obligat sa ia masuri de dezvoltare economica si de protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent(art.29, alin.6),respectiv, Romania este patria comuna si indivizibila a tuturor cetatenilor sai, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala, (art.4, alin.2)", se arata in declaratia citata, conform Agerpres.

Totodata, semnatarii documentului isi exprima convingerea ca nimeni nu poate controla viata intima si familiala si ca aceste afirmatii amintesc de perioada comunista, cand statul controla dreptul de a naste copii.

"Aceste afirmatii, desi au trecut 30 de ani de la caderea comunismului, ne amintesc de Romania ceausista, in care statul controla dreptul de a naste copii. Cine afirma asa ceva, nu are ce cauta intr-o functie publica! Amintim faptul ca municipiul Targu Mures este un un oras multietnic cu romani, maghiari, romi, evrei si alte minoritati, care convietuiesc pasnic de sute de ani. Prin afirmatiile sale, primarul Dorin Florea, a incitat populatia din Targu Mures si tara, la ura si discriminare impotriva minoritatii rome", se precizeaza in declaratia comuna.

In finalul documentului, organizatiile membre ale Consiliului Minoritatilor Nationale puncteaza ca au cazut de acord ca "Dorin Florea trebuie sa-si ceara scuze in mod public de la comunitatea roma, si totodata, sa demisioneze din functia pe care o ocupa".

Declaratia este asumata de organizatiile membre ale Consiliului Minoritatilor Nationale, un organ consultativ al Guvernului Romaniei, format din reprezentantii organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, reprezentate in Parlamentul Romaniei.

Primarul din Targu Mures, Dorin Florea, a declarat saptamana trecuta ca acordarea indemnizatiei de crestere a copilului ar trebui abordata intr-un alt mod decat in prezent, el propunand introducerea obligatorie a unei anchete sociale pentru cuplurile care doresc sa aiba copii, pentru a se evita situatiile in care sunt adusi pe lume copii doar ca parintii sa aiba o sursa de venit.

Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) s-a autosesizat si a stabilit ca afirmatiile facute de Dorin Florea incalca dreptul la demnitate al cetatenilor care apartin unei clase sociale, respectiv al unei minoritati etnice, constituind un discurs incitator la ura si depasind limitele libertatii de exprimare, edilul fiind amendat cu 10.000 de lei.

In replica, primarul din Targu Mures a aratat ca graba cu care a primit amenda de 10.000 de lei din partea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) dovedeste faptul ca nu se doreste rezolvarea problemei pe care a ridicat-o si ca aceasta este o modalitate de "punere a pumnului in gura".