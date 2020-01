Jocul este esenta copilariei si inseamna distractie, relaxare, cunoastere, comunicare, socializare, miscare. Pentru a se dezvolta armonios, orice copil are nevoie sa se joace. Iar parintele ii poate fi un partener privilegiat.



Iata o multime de jocuri si activitati, potrivite fiecarei varste, numai bune pentru zilele lungi de iarna, cand vrand-nevrand petreceti mai mult timp in casa. Implica-te in joc alaturi de copilul tau pentru a-l sustrage din fata televizorului sau telefonului.

Jocuri pentru 1-3 luni

In primele 3 luni de viata, dezvoltarea simturilor il ajuta pe bebe sa se hraneasca, sa-si descopere mama, dar si sa se joace. Cand bebe e linistit si are chef de joaca, va puteti juca de-a:



Cutiuta muzicala – deschide caruselul sau o jucarie muzicala pentru bebelusi si fredoneaza-i usor melodiile ascultate. Zambeste-i, tine-l in brate si misca-te usor in ritmul muzicii. Muzica si dansul il ajuta sa se linisteasca, ii dezvolta gandirea, limbajul, comunicarea.



Zefirul – vei obtine multe zambete si chicoteli daca, atunci cand il schimbi pe bebe, vei sufla usor deasupra fetei, burticii si manutelor lui. E un joc senzorial vesel atat pentru tine, cat si pentru micut.

Jocuri pentru 3-6 luni

Este etapa in care copilul isi descopera propriul corp, devine constient de manute, picioruse, va ajunge chiar sa se recunoasca in oglinda. De aceea, o idee buna ar fi:



Jocul in oglinda – tine-l in fata oglinzii si vorbeste-i despre el, arata-i capsorul, ochii, nasul, gura, manutele, piciorusele. Copilul adora sa se vada miscandu-se in oglinda si modul in care comunicati.



Partile corpului – la baita sau cand il imbraci pe bebe, numeste cu glas tare partile corpului si hainutele pe care le imbraca: „Punem bluzita pe mana, acum si cealalta mana. Pantalonasii pe un picior, apoi celalalt picior...".

Jocuri pentru 6-12 luni

Copilul devine tot mai abil si interesat de activitati distractive si jucarii. Este momentul in care incepe sa apuce obiecte, sa apese butoane, sa cerceteze forme, culori, texturi. De-acum ii poti oferi cate o jucarie in patut sau in carucior. Este bine sa ii lasi o singura jucarie cateva zile, apoi sa o schimbi. Vei observa ca micutul se plictiseste repede de acelasi obiect si vrea ceva nou. In schimb, nu se va plictisi daca va jucati impreuna:



Cucu-bau – este unul dintre cele mai amuzante jocuri, de care nu se satura pana la varste mai mari. Pe cat de simplu, pe atat de distractiv. Tot ce trebuie sa faci este sa-ti ascunzi fata dupa o paturica sau dupa canapea si sa iesi la iveala razand. Orice copil adora surprizele, iar acest joc il va surprinde de fiecare data.



De-a imitatul – foloseste diferite expresii faciale si invita-l sa te imite sau ii arati un animalut, ii spui cum face, iar apoi il intrebi si pe el („cum face catelul?, cum face pisica?” etc.). Astfel il ajuti sa recunoasca expresiile fetei, dar si sa se exprime, sa cunoasca universul care il inconjoara.



Jocul la baita – pe masura ce capata abilitatea de a sta in sezut si il poti tine in scaunel, baita devine un moment de distractie maxima. Va puteti amuza impreuna cu tot felul de jucarii de baie: ratuste, pesti, vaporase. Va stropiti, observati cum plutesc, cum se scufunda, poti chiar crea mici povestioare in care ratustele din cadita trec prin tot felul de aventuri. Lasa-ti imaginatia sa pluteasca si distreaza-te impreuna cu prichindelul tau.

Jocuri pentru 1-2 ani

Pe masura ce copilul capata autonomie, merge singur, el incepe sa exploreze mediul inconjurator si devine interesat de activitati organizate. El intelege functiile obiectelor, jucariile se diversifica si il ajuta din ce in ce mai mult la dezvoltarea psihica. Joaca nu doar il face fericit pe copil, dar reprezinta un mijloc de invatare, gestionare a emotiilor, rezolvarea de probleme, deprinderea unor abilitati. De aceea, printre cele mai importante sfaturi medicale bune de urmat se refera la incurajarea copilului sa se joace. In acest scop, jucati-va:



De-a constructorul – fie fata, fie baiat, la aceasta varsta, copilul e incantat sa aseze jucariile unele peste altele, sa ordoneze, sa construiasca obiecte. Claditi impreuna diverse forme, alternand rolurile („una eu, una tu”).



Aruncatul la tinta – desi uneori nu ti se pare tocmai amuzant, copilul arunca jucarii si alte obiecte pe jos. El face acest lucru pentru a observa efectele acestei actiuni. Asa ca intra in jocul lui si stimuleaza-i interesul asezand un cos in fata lui in care sa arunce obiectele. Lauda-l de fiecare data cand nimereste. Acest joc il distreaza si ii dezvolta deprinderile, motricitatea, atentia.

Jocuri pentru 2-3 ani

Vocabularul micutului se imbogateste semnificativ, creativitatea si imaginatia devin spectaculoase. Fetitele devin printese, baietii – eroi curajosi, isi asuma diverse roluri ale personajelor indragite. Jocurile vor tine pasul cu aceasta etapa de dezvoltare.



Teatrul de papusi – utilizeaza papusile/personajele preferate sau confectioneaza o papusa in care se poate introduce mana si invita-l pe micut la dialog. Spune-i o poveste sau o poezie scurta ori inventati propria poveste.

Jocuri pentru 3-6 ani

Odata ce intra in colectivitate, copilul isi dezvolta abilitatile sociale, dorinta de afirmare, spiritul de echipa. Este momentul in care isi face prieteni si incepe sa se joace impreuna cu alti copii. De aceea, din cand in cand este bine sa inviti acasa colegi de gradinita, prieteni din parc. Ii poti lasa sa se joace liber, impreuna, dar cand vezi ca se plictisesc, incercati:



Scaunele muzicale – asaza scaune in cerc, cu unul mai putin decat numarul de participanti. Pe ritmul unei melodii, jucatorii merg in jurul scaunelor, in sir indian. Cand opresti muzica brusc, fiecare copil trebuie sa caute un scaun ca sa se aseze. Cel care ramane in picioare este eliminat. Scoate un scaun din joc si repeta mersul. Si tot asa pana ramane un singur copil castigator. Acest joc le dezvolta copiilor atentia, coordonarea, viteza de reactie, perspicacitatea, auzul muzical, ritmul.

De retinut! Psihologii spun ca timpul petrecut de copil in fata unui ecran – televizor, laptop, tableta, telefon – trebuie limitat la maximum 2 ore pe zi. Copiii sub 2 ani nu trebuie sa aiba acces deloc la mijloace media.