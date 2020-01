Se spune ca, daca porti pantofii potriviti, poti cuceri lumea. Noi am adauga acestei celebre afirmatii ca cei mai buna alegere in materie de pantofi de dama sunt, desigur, modelele cu toc. Încaltamintea cu toc este feminina si, in plus, ne ajuta sa jonglam, vizual vorbind, cu proportiile siluetei. În plus, pantofii cu toc sunt ideali pentru tinutele zi cu zi, dar si pentru ocaziile speciale. Mai multe detalii despre cum ii asortezi corect in functie de modelul lor poti afla din acest articol!