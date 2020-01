Petreci mult timp la birou? Iti doresti sa devii mai productiv si sa iti rezolvi task-urile de zi cu zi mult mai usor? In acest caz, este esential sa inveti sa iti organizezi spatiul de lucru in mod corespunzator. Pentru a reusi sa faci asta, ai nevoie de cateva accesorii, care te vor ajuta sa-ti duci sarcinile la bun sfarsit. Iata, asadar, care sunt obiectele care iti vor usura cu mult munca:

Imprimanta

Chiar daca in prezent majoritatea informatiilor sunt trimise prin e-mail, este important sa tii cont de faptul ca exista posibilitatea ca in anumite situatii sa ai nevoie de documente printate. Fie ca vrei sa printezi contracte pentru clienti, prezentari, afise, fie ca ai nevoie sa printezi diferite documente, o imprimanta este necesara in orice birou, ea ajutandu-te sa salvezi timp pretios intr-o multime de situatii.

Tabla magnetica de scris

O tabla de scris iti poate fi de folos in timpul sedintelor, dar si cand vrei sa notezi diferite idei, planuri sau programari. Atunci cand lucrezi intr-un birou cu mai multe persoane, o tabla magnetica te ajuta sa iti gestionezi mult mai bine obiectivele, orarul si intalnirile. In cazul in care ti se intampla sa uiti sa-ti consulti agenda, poti fi convins ca memento-urile scrise pe tabla magnetica iti vor atrage mult mai repede atentia!

Instrumente de scris

Pentru ca tuturor ni se intampla sa avem nevoie sa notam ceva urgent, un pix sau un creion pe care sa le avem la indemana sunt indispensabile. Pe langa aceste instrumente de scris, iti recomandam sa te orientezi si catre cateva markere colorate, cu ajutorul carora poti sublinia informatiile importante din agenda. Atunci cand vine vorba de sedintele importante si intalnirile de afaceri, poti face o impresie buna cu ajutorul unui stilou elegant, de calitate.

Notite autoadezive

Chiar daca ai o agenda in care notezi mereu orice informatie importanta, s-ar putea ca uneori sa uiti sa verifici fiecare pagina. In astfel de situatii, notitele autoadezive se dovedesc a fi mai eficiente, caci poti nota pe ele mult mai rapid unele idei. De asemenea, le poti folosi si atunci cand iti doresti sa transformi o prezentare clasica intr-o activitate mult mai dinamica si interactiva, in care ii implici si pe ceilalti, dar si atunci cand vrei sa lasi mesaje scurte colegilor de birou.

Calendar

Un calendar de birou te ajuta sa iti organizezi mult mai bine sedintele, astfel incat sa nu uiti de intalnirile importante pe care le-ai programat. In plus, acesta este binevenit si atunci cand vrei sa iti alegi perioada de vacanta.

Hartie A4

Produsele de papetarie sunt indispensabile in orice birou. Dintre acestea, cu siguranta ca primul care ne vine tuturor in minte este hartia A4, absolut necesara atunci cand vine vorba de printarea contractelor sau de xeroxarea unor documente importante. Pe langa aceasta, nu uita ca si foliile de protectie pentru documente sunt de mare ajutor in multe situatii. Acest lucru este valabil si in cazul dosarelor de tip plic, care te ajuta sa mentii ordonate contractele semnate.

Accesoriile consumabile, precum pixurile, dosarele, agendele sau topurile de hartie nu trebuie sa-ti lipseasca niciodata din birou. Pe langa acestea, nu uita sa achizitionezi si cateva gadget-uri care iti vor usura cu mult munca: o imprimanta, un laptop performant, o pereche de casti.

Organizandu-ti biroul functie de preferinte si de nevoi, si nivelul tau de productivitate va creste!