Numarul raportarilor de infectii nosocomiale la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc a inregistrat un nou record in anul 2019, ajungand la aproape 300 de cazuri, aceasta crestere datorandu-se faptului ca a crescut capacitatea de diagnostic a acestora, unitatea dispunand de mai multi ani de un serviciu specializat.



Potrivit datelor furnizate presei de medicul specialist epidemiolog Sergiu Singeorzan, care conduce Serviciul de Supraveghere si Prevenire a Infectiilor Asociate Asistentei Medicale (SPIAAM) din Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc, in 2019 s-au inregistrat 294 de infectii nosocomiale, cele mai multe in sectiile ATI, chirurgie si neurologie, fiind vorba de un nou record, in conditiile in care in 2018 au fost declarate 182 de infectii asociate actului medical.

"Fata de anul precedent, am avut un nou record in 2019, am avut 294 de infectii nosocomiale declarate, cele mai multe pe sectia ATI (62), majoritatea infectii respiratorii, la Chirurgie (41) - majoritatea infectii postoperatorii si la Neurologie (30), unde sunt majoritare infectiile urinare. (...) Eu cred ca inca mai sunt infectii neraportate. Modul de depistare actual este pe dos decat ar trebui, in sensul ca identificarea infectiilor, sau suspiciunilor, nu vine de la medicul curant catre noi ci invers. Este bine ca accepta, ca nu se mai feresc sa admita ca au avut infectii nosocomiale si se consulta cu noi. In plus, realizam supraveghere prin culegere de date si observare directa cat si indirecta a activitatilor din spital, astfel incat sa gasim metodele optime de preventie, astfel incat sa le scadem pe cat posibil - pentru ca niciodata nu vom putea sa le eradicam. Scopul nostru este sa informam sectiile, sa fim informati si sa identificam acele masuri pe care putem sa le luam ca sa limitam si sa scadem infectiile asociate asistentei medicale", a declarat dr. Sergiu Singerozan, conform Agerpres.

Potrivit sursei citate, capacitatea serviciului pe care-l conduce de diagnostic a infectiilor nosocomiale a crescut in ultimul an, datorita cunostintelor acumulate, dar si a capacitatii de a intelege a celorlalti medici.

"Anul acesta avem si o noua colega, dr. infectionist Santa Zsuzsa, care ne ajuta mult cu partea practica, merge pe sectii, face consulturi interdisciplinare, ori acestea, surpapuse peste partea de supraveghere a infectiilor nosocomiale, duc la o capacitate mai mare a noastra de a declara aceste infectii nosocomiale. Alt lucru care ne ajuta pe noi este culegerea de date - punct cheie in activitatea noastra - si digitalizarea lor. In ultimii ani noi am cules foarte multe date de pe sectii, urmeaza sa le analizam si sa dam solutii", a spus medicul epidemiolog.

Datele statistice arata ca in anul 2014, cand dr. Singerozan a venit la spitalul din Miercurea Ciuc, au fost raportate 30 de infectii asociate actului medical, in 2016 numarul acestora a ajuns la 108, iar in 2019 s-au raportat 294 de astfel de infectii.

Dr. Singeorzan a punctat faptul ca in acest an, la nivelul spitalului, se doreste demararea programului "Antibiotic Stewardship", privind administrarea corecta a antibioticelor.

"Prin intermediul acestuia, vom urmarim consumul de antibiotice la nivelul fiecarei sectii/medic, urmarim doza zilnica de antibiotic recomandata si limitarea la anumite grupuri de antibiotice la nivel de spital. (...) Stim foarte bine ca atat in spital, cat si in afara lui, antibioticele sunt utilizate in exces, ceea ce, in mod indirect, duce la bacterii mai rezistente in spital, ceea ce inseamna greutati si dificultate mai mare de tratare a pacientilor cu aceste bacterii si aparitia infectiilor cu Clostridium difficile. Infectia cu Clostridium difficile este datorita dezechilibrului creat la nivelul florei intestinale, prin administrarea de antibiotice care nu sunt neaparat tintite pe bacteriile incriminate in patologia infectioasa, nimicesc totul, practic tu vii, bombardezi toata populatia de bacterii, bune si rele, omori tot si Clostridiile - bacterii natural rezistente la o serie larga de antibiotice - nu mai au concurenta, se inmultesc, devin toxigene si elimina toxine care duc la iritatia intestinului, scaune diareice etc. Astfel de cazuri au si o morbiditate crescuta", a precizat dr. Singeorzan.

Acesta a vorbit si de masurile luate in ultimii ani la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc pentru reducerea infectiilor asociate actului medical, cum a fi implementarea sistemului de mopuri dreptunghiulare si lavete reutilizabile pentru fiecare incapere de pe sectie, care dupa o singura utilizare se trimt la spalatorie, se spala si de dezinfecteaza.

De asemenea, au fost montate dispensere cu solutii pentru igiena mainilor in majoritatea sectiilor, la intrare in fiecare salon, pe holuri, in salile de tratament, in 2020 urmand ca toate sectiile sa dispuna de acestea.

"Preventia infectiilor nosocomiale are mai multi piloni: igiena mainilor- cel mai bun mijloc de transport al bacteriilor, igiena personala a pacientilor, curatenia mediului spitalicesc, consumul de antibiotice in exces si fara recomandare, ingrijirea pacientilor la pat, mai ales a celor imobilizati - aici intra inclusiv ingrijirea dispozitivelor invazive asociate acestora (sonda urinara, cateter venos periferic, cateter venos central, sonda de intubatie, etc.) si nu in ultimul rand, educatia pacientilor si a personalului medical, care trebuie sa fie la un anumit standard. Doar toate acestea, coroborate, pot duce la scaderea infectiilor nosocomiale. Si noi, din pacate, mai avem de lucru pe toate palierele aminite", a punctat dr. Singerozan.