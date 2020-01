Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a solicitat specialistilor in sanatate publica un plan de actiune suplimentar pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor prin gripa, precum si pregatirea unui set de masuri pentru interventia in cazul aparitiei imbolnavirilor cauzate de noul coronavirus.



Potrivit unui comunicat al MS transmis marti AGERPRES, in acest context, un grup de specialisti in sanatate publica, boli infectioase si microbiologie se va intalni miercuri, sub coordonarea secretarului de stat Nelu Tataru, pentru a propune ministrului masurile ce se impun, in conformitate cu recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).

Saptamana trecuta s-a inregistrat debutul sezonului gripal (rata pozitivitatii pentru virus gripal la cazurile testate a fost peste 25% pentru acelasi subtip), iar specialistii se asteapta in perioada urmatoare la o circulatie mai intensa a virusurilor gripale.

Pana la data de 12 ianuarie au fost vaccinate antigripal 1.427.519 persoane din grupele la risc, cu vaccin distribuit gratuit in cadrul campaniei Ministerului Sanatatii.

MS atrage atentia ca, odata cu inceperea cursurilor in unitatile de invatamant, numarul cazurilor de imbolnavire ar putea creste. O importanta majora o reprezinta triajul efectuat de catre cadrele didactice in clasa, la prima ora de curs, pentru evitarea riscului aparitiei de focare in colectivitati, precizeaza sursa citata.

Citeste si: A inceput campania pentru alegerile prezidentiale. Romanii din...

Reprezentantii ministerului reamintesc faptul ca marti Directia de Sanatate Publica a municipiului Bucuresti a luat decizia de a recomanda suspendarea cursurilor, pentru o perioada de 3 zile, in clase din 9 unitati de invatamant.

De asemenea, masurile de igiena personala (spalarea cu apa si sapun a mainilor, folosirea batistelor pentru stranut sau tuse, respectarea unui regim de viata sanatos - alimentatie bazata pe legume si fructe, odihna si miscare) sunt esentiale pentru prevenirea imbolnavirilor prin afectiuni respiratorii si, in special, prin gripa.

Medicatia antigripala (antivirala) se administreaza la indicatia medicului.

Au fost luate si primele masuri in ceea ce priveste noul coronavirus. INSP a trimis directiilor de sanatate publica definitia de caz pentru a putea fi informate unitatile sanitare de la nivel national. De asemenea, in colaborare cu MAE, au fost emise atentionari de calatorie, mai arata MAE.