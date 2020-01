Ai primit cu entuziasm vestea ca o sa ai musafiri si abia astepti sa petreci timpul cu ei, dar gandul ca vor ramane peste noapte parca te nelinisteste putin. Sa stii ca asta nu inseamna ca nu esti o gazda buna. E normal sa te intimideze faptul ca de tine depinde confortul si starea de spirit a unor persoane care-ti sunt dragi, mai ales daca esti perfectionist si vrei ca toata lumea sa fie multumita.

Respira adanc si citeste sfaturile de mai jos: vei afla cum sa pregatesti casa pentru oaspetii care raman la tine una sau mai multe nopti.

Asigura-te ca locuinta este bine luminata

Oricine se orienteaza mai greu intr-un loc nefamiliar, asa ca prima ta preocupare ar trebui sa fie iluminatul camerei de oaspeti, baii, bucatariei, livingului si holului, adica a acelor spatii pe care le pui la dispozitia musafirilor. Asaza o veioza pe noptiera de langa pat sau, daca oaspetii vor dormi pe canapeaua extensibila dintr-o camera cu o destinatie diferita in restul timpului, asigura-te ca exista o sursa de lumina in apropiere, pe un scaun sau un taburet.

Lampile de veghe sunt binevenite atat in incaperea in care vor dormi musafirii, cat si in holuri, pentru ca ii ajuta sa se deplaseze in timpul noptii fara sa aprinda sursa principala de lumina. De asemenea, asigura-te ca intrerupatoarele functioneaza corespunzator si ca nu iti chinui oaspetii cu indicatii de tipul "lumina din baie functioneaza doar daca aprinzi mai intai lumina din hol".

Nu aglomera camera de oaspeti

Spatiul in care vor locui, chiar si pentru o scurta perioada, musafirii tai, trebuie sa fie aerisit si sa le permita sa-si depoziteze bagajele. Un pat sau o canapea extensibila confortabila, o comoda si un dulap ar trebui sa fie suficiente pentru camera de oaspeti.

Goleste dulapul inainte de venirea musafirilor ca sa faci loc pentru lucrurile acestora, mai ales daca sederea dureaza mai mult de o saptamana. Nimeni nu vrea sa-si tina hainele intr-o valiza! Pune in dulap si o patura in plus, pentru musafirii mai frigurosi.

Asigura intimitate oaspetilor

Chiar daca se simt bine in compania ta, probabil ca musafirii vor simti nevoia sa-si incarce bateriile pe parcursul unei vizite prelungite si sa ramana singuri in anumite momente. Ofera-le mai multe posibilitati de distractie si in intimitate, cum ar fi cateva carti, reviste sau jocuri. Daca nu ai un televizor in camera de oaspeti poti cumpara unul. In marile magazine se gasesc acum televizoare ieftine, astfel incat invitatii tai sa poata avea si momente de ragaz.

Lenjerie si prosoape la discretie

Fiecare dintre noi are obiceiuri diferite atunci cand vine vorba de igiena. Daca invitatilor tai le place sa schimbe prosoapele sau lenjeria de pat mai des, trebuie sa le indeplinesti aceasta dorinta. Lasa pentru inceput cate doua randuri de prosoape si lenjerie curata in camera de oaspeti si intreaba-i pe parcursul sederii lor daca mai au nevoie de altele.

Ofera produse de igiena

Multi musafiri vor veni cu propriile produse de igiena, dar este posibil ca din graba sau comoditate sa nu aiba la ei tot ce le trebuie. Pregateste o trusa pe care sa o lasi in camera de oaspeti - mici recipiente cu pasta de dinti, sampon, gel de dus, crema hidratanta, periute de dinti si deodorante mini pentru voiaj. Include si un uscator de par sau alte accesorii de care ar putea avea nevoie invitatii pe parcursul sederii lor.

De asemenea, poate fi utila si o mica trusa de prim ajutor care sa contina leucoplast, dezinfectant, comprese sterile, foarfeca si cateva medicamente uzuale care se iau fara reteta, pentru dureri de cap sau de stomac.

Respecta aceste sfaturi simple si vei fi o gazda perfecta. Nu uita sa te relaxezi si sa nu-ti faci prea multe griji: daca i-ai invitat in casa ta peste noapte, probabil ca oaspetii tai se vor simti in largul lor suficient de mult incat sa te anunte daca au nevoie de ceva.