Noul manager al Spitalului Judetean Timisoara, Raul Patrascu, a declarat ca doreste reinfiintarea bucatariei in cadrul unitatii, pentru ca mancarea sa ajunga calda la pacientii internati, in cel mult o jumatate de ora de la preparare, dupa ce serviciul a fost externalizat catre o firma privata, in anul 2006.



El spune ca nu are obiectii la adresa firmei de catering privind calitatea meniului, dar vrea suplimentar sa le creeze pacientilor si personalului abonat la viitoarea cantina un spatiu de relaxare si de socializare antistres.

"Fiind vorba despre un spital cu peste 400 de paturi, doresc sa readuc cantina in spital, asa mi se pare normal, ca mancarea sa fie preparata in spital. Asta nu exclude posibilitatea de a fi tot o firma de catering, nu neaparat sa angajam din nou personal, ci tot o firma profesionista, dar care sa gateasca hrana aici, sa avem un spatiu atat pentru pacienti, cat si pentru medici, infirmiere, asistente, care sa poata sa si socializeze in timpul mesei. Avantajul va fi ca mancarea este pregatita si servita chiar si in mai putin de 30 de minute, angajatii au loc de socializare si destresare. Este un lucru pe care mi-l doresc si care este apreciat de toti, de la pacienti la medici. In toate spitalele moderne din Occident si din SUA este un astfel de loc in spital", a afirmat Raul Patrascu, informeaza Agerpres.

El a explicat ca, potrivit protocolului incheiat cu firma de catering, zilnic soseste la spital cate o portie in plus, gratuit, inclusiv din meniurile dietetice, aleasa aleatoriu, pe care el o degusta. Raul Patrascu a dezvaluit ca meniul sau preferat este snitelul din carne de pui cu piure de cartofi si varza calita, dar nu a mai ajuns la aceste "bunatati" de peste doua saptamani, intrucat nu el este cel care alege meniul supus testarii. Toate meniurile au la baza recomandarile nutritionale ale medicilor spitalului.

"Eu mananc zilnic la pranz aceeasi mancare pe care o servesc pacientii. O fac tocmai ca sa testez calitatea mancarii care ajunge pe masa pacientilor. Portia aceea este prinsa in protocol. Dar este asa de buna, incat chiar daca ar trebui platita, as plati-o. (...). Avem o procedura foarte clara, respectam normativele Ministerului Sanatatii si anume ca hrana trebuie preparata cu cel mult 30 de minute inainte de a ajunge la pacienti; ea vine proaspata si calda, in caserole de unica folosinta, sigilate. Sunt multumit cu calitatea mancarii, personal nu am avut probleme si nu am avut plangeri din spital", a detaliat Raul Patrascu.

In vara anului 2006, conducerea Spitalului Judetean Timisoara a externalizat serviciile de cantina din cadrul institutiei, activitatea fiind preluata de o firma particulara. Conducerea de atunci spunea ca solutia este mai avantajoasa, iar meniul, mai bun. Pentru amenajarea bucatariei institutiei, la standarde europene, investitia necesara se ridica la aproximativ 700.000 de lei.