Prima expozitie permanenta dedicata discotecilor din anii comunismului, o expozitie inedita si unica in Romania, va fi inaugurata miercuri, 22 ianuarie, la Muzeul orasului Oradea (MoO), potrivit muzeografului Cristina Puscas.



Oradenii sunt invitati la vernisajul acestei expozitii numite "Discoteca anilor '70-'80", ce va fi urmat si de o petrecere cu muzica specifica perioadei, la care participantii sunt indemnati sa se imbrace adecvat pentru a dansa pe muzica celor de la ABBA, Queen sau The Beatles.

"Nu s-a mai documentat nimic pe tema asta, eu nu am gasit materiale documentare pe chestiunea asta. Astfel ca m-am dus la Arhive, unde exista un fond al Comitetului de Cultura si Educatie Socialista al judetului Bihor. Dar pentru ca aici erau doar chestii oficiale, am luat interviuri, am aplicat chestionare, am facut inregistrari video cu DJ-ei si am strans fotografii, caietele de repertorii, tot felul scrisori, viniluri, obiecte de discoteca. Probabil, din vara, vom organiza aici periodic o discoteca tematica", a declarat luni, pentru AGERPRES, muzeograful Cristina Puscas.

Proiectul expozitional vine sa raspunda catorva intrebari privind modul in care tinerii din generatia '70-'80 si-au gasit calea pentru a supravietui cotidianului cenusiu al comunismului. "Ce au reprezentat discotecile in anii '70-'80", "Care era atmosfera din discotecile oradene?", "Cum se facea rost de muzica?", "Cum scapai de cenzura?" sunt doar cateva dintre intrebarile la care organizatoarea expozitiei, dr. Cristina Liana Puscas, a cautat raspuns in incercarea de a creiona imaginea acestei realitati din Romania postcomunista.

Cercetarea stiintifica a implicat mai multe interviuri cu cei mai cunoscuti DJ oradeni: Dumitru Chifiriuc, Ovidiu Bojan si Varga Stefan.

Expozitia reuneste o serie de obiecte originale, de la vinilurile celor mai cunoscute formatii, din acea perioada, The Beatles, Boney M, Queen, Modern Talking, ABBA, Phoenix, Metropol, Semnal M etc., greu de procurat in anii de dictatura comunista, dar si aparatura electronica specifica discotecilor, pickup-uri, magnetofoane, boxe, benzi magnetice etc. Unele obiecte expuse apartin colectionarului oradean Szucs Gheorghe.

"Era extrem de greu sa faci rost de muzica. Prima cale era o emisiune la unguri. Aveam un baiat care lucra ca depanator si de acolo mai aduceam muzica pe benzi de magnetofon. A doua cale era tatal unui oradean, care era pilot de avion pe cursa New York, si aducea saptamanal teancuri de discuri, de mica dimensiune", spune DJ-u Dumitru Chifiriuc, intr-un interviu acordat pentru promovarea expozitiei.

O contributie esentiala in constituirea acestui patrimoniu valoros al Muzeului orasului Oradea l-au avut numerosii oradeni care s-au implicat activ in campania de donatii "Nu arunca trecutul. Adu-l la Muzeu!".

Aceasta expozitie este un mod de a multumi oradenilor ca au acceptat sa fie parte activa in salvarea acestor bunuri culturale, dar ar si ca scop sa trezeasca nostalgii generatiei de tineri ai anilor '70-'80, reprezentand, totodata, si o lectie de istorie pentru actuala generatie, a mai mentionat Cristina Puscas.

Atmosfera va fi intretinuta de catre DJ Adi Filip, pentru toti cei care, respectand dress code-ul vremii, vor dori sa participe la eveniment.