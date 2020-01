Inspectorii sanitari au amendat Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti (SUUB) cu suma 20.000 de lei si asistenta care a abandonat brancarda cu pacientul decedat, intr-un spatiu neadecvat, a fost amendata cu suma de 1.000 de lei, informeaza un comunicat de presa al Ministerului Sanatatii.



"Inspectorii sanitari din cadrul Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti au finalizat controlul la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, ca urmare a aparitiei in spatiul public a unor imagini privind manipularea pacientilor decedati. Echipa de inspectori a constatat ca imaginile aparute corespund realitatii, brancarda cu pacientul decedat a fost amplasata de catre o asistenta medicala intr-un loc neadecvat, pe o scara de evacuare in caz de incendiu. Urmare a neregulilor constatate, inspectorii sanitari au amendat SUUB cu suma 20.000 de lei, conform HG nr. 857/2011, art.32., lit.k, iar asistenta care a abandonat brancarda cu pacientul decedat, intr-un spatiu neadecvat, cu suma de 1.000 de lei, conform aceluiasi act normativ", se arata in comunicat, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, conducerii SUUB i s-a pus in vedere ca in termen de 30 de zile sa identifice si sa amenajeze un spatiu special pentru pacientii decedati, sa revizuiasca procedura de manipulare a acestora si sa instruiasca personalul medical care se ocupa de astfel de situatii.

Deputatul Emanuel Ungureanu a postat saptamana trecuta pe Facebook o fotografie in care apare un pacient decedat, infasurat intr-un cearceaf, care ar fi fost lasat pe scara interioara a SUUB.