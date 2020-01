Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat, luni, ca va solicita Institutului de Sanatate Publica un raport "sa vedem in ce masura calitatea aerului din Bucuresti efectiv afecteaza starea de sanatate a populatiei" si a adaugat ca "ar fi trist ca Romania sa inceapa iarasi o corespondenta cu Comisia Europeana pe proceduri de pre-infringement sau infringement pe calitatea aerului cu alte asezari urbane".

"Voi cere un raport Institutului de Sanatate Publica sa vedem in ce masura calitatea aerului din Bucuresti efectiv afecteaza starea de sanatate a populatiei, pentru ca in mod normal si noi, ca minister, si aceste administratii publice locale ar trebui sa fie interesate de acest impact al calitatii aerului asupra sanatatii populatiei. Prin aceste masuri nu fac altceva decat de a preveni aceste cauze din ce in ce mai mari, cu boli pulmonare. De asemenea, as vrea sa va spun ca voi solicita celorlalte doua municipalitati - Brasov si Iasi - sa-si realizeze aceste rapoarte privind starea de sanatate a populatiei si evident voi avea discutii cu ministrul Sanatatii, Victor Costache, sa sprijine realizarea acestora", a spus Alexe.

Oficialul a mentionat, totodata, ca va avea discutii, in perioada urmatoare, cu alte municipalitati care au obligatia sa prezinte rapoarte privind calitatea aerului.

"As vrea sa va spun ca, analizand datele, voi avea discutii si voi incepe procedurile cu celelalte zece municipalitati din Romania - Cluj, Galati, Timisoara, Bacau, Braila, Craiova, Magurele - care au obligatia sa realizeze aceste proiecte privind calitatea aerului, pentru ca este important pentru noi sa avem o cat mai buna stare de sanatate a populatiei in aceste aglomerari urbane, sa prevenim si, evident, sa avem date pe care sa le furnizam opiniei publice. Ar fi trist ca Romania sa inceapa iarasi o corespondenta cu Comisia Europeana pe proceduri de pre-infringement sau infringement pe calitatea aerului cu alte asezari urbane din Romania", a afirmat demnitarul.

Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a convocat pentru luni reprezentantii celor trei municipii (Bucuresti, Brasov si Iasi) care au probleme cu calitatea aerului si se afla sub monitorizarea Comisiei Europene sau chiar in asteptarea unui verdict de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene.

Comisia Europeana (CE) a decis, in data de 17 mai 2018, sa trimita Franta, Germania, Ungaria Italia, Romania si Marea Britanie in fata Curtii de Justitie a UE (CJUE) pentru nerespectarea valorilor-limita convenite pentru calitatea aerului si pentru neadoptarea masurilor corespunzatoare pentru a scurta cat mai mult posibil perioadele de depasire a acestor valori, informeaza un comunicat de presa.

Ungaria, Italia si Romania au fost trimise in fata CJUE din cauza nivelurilor ridicate persistente de particule in suspensie (particulate matter - PM10). Valorile-limita stabilite in legislatia UE privind calitatea aerului inconjurator (Directiva 2008/50/CE) ar fi trebuit atinse in 2010 si, respectiv, 2005.

Datele Comisiei Europene arata ca, in aglomerarea Bucuresti, valorile-limita zilnice au fost depasite in mod persistent inca de la momentul in care dreptul Uniunii a devenit aplicabil Romaniei, iar in 2016 acestea au fost depasite pentru o perioada de 38 de zile.

In acest context, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustinea, in data de 5 iunie 2018, ca Bucurestiul si locuitorii sai nu sunt pregatiti pentru introducerea unei taxe de acces in zona centrala, dar, daca se va apela la o astfel de varianta, aceasta va fi aplicata numai dupa o consultare foarte larga. Potrivit edilului, Capitala poate deveni un oras curat si prin multiplicarea si aplicarea masurilor ce implica, printre altele, constructia de piste pentru biciclisti, incurajarea transportului public in comun sau o monitorizare mai atenta a calitatii aerului prin intermediul statiilor dedicate existente la nivel national.

Consilierii municipali au aprobat, in sedinta din 14 iunie 2018, Planul Integrat de Calitate a Aerului in Municipiul Bucuresti pentru perioada 2018 - 2022, stabilit de Comisia Tehnica pe baza unui studiu despre calitatea aerului din Capitala si prin care au fost inventariate principalele surse de poluare. Masurile incluse in acest document vizeaza traficul rutier, spatiile verzi si eficienta energetica.

La distanta de aproape jumatate de an de la acel moment, pe data de 1 noiembrie 2018, Ministerul Mediului si Primaria Generala a Municipiului Bucuresti au anuntat ca vor elabora raspunsul catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene, in cadrul procesului intentat Romaniei de Comisia Europeana pentru nerespectarea standardelor UE privind calitatea aerului.

Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), poluarea atmosferica reprezinta cel mai mare risc legat de mediu pentru sanatatea umana in Uniunea Europeana (UE), iar anual acest tip de poluare cauzeaza moartea prematura a circa 400.000 de persoane. Particulele in suspensie, dioxidul de azot si ozonul de la nivelul solului constituie poluantii atmosferici considerati raspunzatori pentru cea mai mare parte dintre aceste decese premature.

Concentratiile de particule fine (PM2,5), de dioxid de azot (NO2, emis de motoarele diesel) si de ozon (O3) au scazut usor in aerul din Europa, potrivit cifrelor din 2015 pe care se bazeaza si un studiu al Agentiei Europene de Mediu (AEM).

Particulele in suspensie PM2,5, cu un diametru de 2,5 micrograme sau mai mici, sunt periculoase deoarece pot patrunde foarte adanc in plamani. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a stabilit un prag zilnic al calitatii aerului la 25 micrograme de PM2,5 in metrul cub de aer, potrivit Agerpres.