Un focar de pesta porcina africana a fost confirmat la un mistret mort, ce a fost gasit pe un fond de vanatoare din zona orasului Vulcan, in Valea Jiului, autoritatile luand masuri pentru prevenirea raspandirii bolii, a informat, sambata, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta.

"Centrul Local de Combatere a Bolilor, Unitatea Locala de Decizie din cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Hunedoara s-a intrunit, sambata, in sedinta extraordinara, dupa confirmarea pestei porcine africane la un mistret mort pe fondul de vanatoare 65 Vulcan, apartinand Asociatiei de Vanatoare Baniceana", se precizeaza intr-un comunicat remis AGERPRES.

Mistretul mort a fost depistat in padure in cursul zilei vineri si imediat au fost prelevate probe si trimise Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Hunedoara pentru analize, acestea dovedindu-se pozitive privind pesta porcina africana.

"In acest context, pentru eliminarea contaminarii, membrii CJSU au decis aplicarea Planului de masuri pentru combaterea pestei porcine si mentinerea interdictiei desfasurarii targurilor si expozitiilor de animale (suine, ovine, caprine, pasari, cabaline si bovine) pe teritoriul judetului Hunedoara. La ordinul prefectului de Hunedoara, Vasilica Poteca, a fost dispusa transmiterea deciziilor adoptate in CJSU tuturor primariilor din judet", se precizeaza in comunicat.